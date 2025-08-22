Soutenir les intérêts des actionnaires et appuyer les entreprises du Québec

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce une évolution stratégique de son modèle d'affaires à compter du 1er janvier 2026 en collaboration avec son gestionnaire, Gestion Desjardins Capital inc. (Desjardins Capital). Ce nouveau modèle d'affaires permettra à CRCD de continuer de jouer son rôle au sein de l'écosystème entrepreneurial québécois en répondant aux besoins et attentes de ses actionnaires tout en augmentant les sommes disponibles pour la croissance et la pérennité des fleurons d'ici.

« Au tournant du 25e anniversaire de CRCD, l'adoption de ce nouveau modèle d'affaires marque pour nous une étape importante de son évolution. Ce changement reflète l'engagement du conseil d'administration d'améliorer la gestion de la performance et de favoriser une croissance durable pour assurer la pérennité de CRCD. Ce virage stratégique, dont certains paramètres restent à préciser, nous ouvre la voie à de nouvelles opportunités de marché et renforce notre gouvernance, et ce, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. Avec confiance et détermination, nous entamons ce nouveau chapitre de notre histoire. »

Jean-Guy Senécal, président du conseil d'administration de CRCD

Évolution vers un modèle d'investissement indirect

À compter du 1er janvier 2026, CRCD réalisera toutes ses activités d'investissements à impact économique québécois uniquement de manière indirecte, en investissant dans des fonds partenaires privés établis par Desjardins Capital pour lesquels Desjardins Capital sera gestionnaire. Ces fonds partenaires réaliseront principalement des investissements en direct dans des entreprises québécoises, tant en dette qu'en équité, ainsi que dans des fonds privés externes sous la gestion d'autres gestionnaires que Desjardins Capital. Les changements au modèle d'affaires n'ont aucune incidence sur la gestion du portefeuille des autres investissements.

Avec cette transition, CRCD prévoit ainsi investir dans trois fonds partenaires qui seront gérés par Desjardins Capital ayant chacun comme objectif de soutenir le développement économique du Québec en appuyant notamment la croissance et le développement d'entreprises québécoises de toutes les régions et évoluant dans tous les secteurs d'activité.

Chacun de ces fonds partenaires aura une stratégie d'investissement qui lui est propre avec des secteurs ou des classes d'actifs (dette et/ou équité) spécifiques. L'un de ces fonds sera exclusif à CRCD alors que pour les deux autres fonds, d'autres investisseurs institutionnels partenaires pourront investir avec CRCD. Dans l'avenir, CRCD pourrait aussi investir dans tout autre fonds partenaire qui pourrait être mis en place et géré par Desjardins Capital, s'il répond aux besoins et aux objectifs d'investissements à impact économique québécois de CRCD.

Révision du modèle de tarification de CRCD

Compte tenu de l'évolution stratégique du modèle d'affaires de CRCD, le modèle de tarification sera ajusté en conséquence. Bien que la base de calcul de la tarification totale versée par CRCD à Desjardins Capital à compter du 1er janvier 2026 soit modifiée, les frais de gestion et d'administration qui lui seront versés par CRCD continueront à ne pas dépasser le maximum de 1,75 % de la valeur moyenne des actifs de CRCD, déduction faite de tout passif relatif aux investissements à impact économique québécois et aux autres investissements et ajustement apporté afin d'éviter la double facturation liée à la participation de CRCD dans d'autres fonds d'investissement, que ceux-ci soient dans le portefeuille d'investissements à impact économique québécois ou dans celui des autres investissements.

Selon la nouvelle base de calcul de la tarification, d'une part, CRCD, à titre de commanditaire des fonds partenaires sous la gestion de Desjardins Capital, assumera des frais de gestion pour chaque fonds, basés sur des taux spécifiques pour chaque fonds dans lequel CRCD investira. Ces frais de gestion seront versés pour les services rendus par Desjardins Capital à titre de gestionnaire de ces fonds, en fonction du montant de la participation de CRCD dans chacun de ces fonds et incluront également des frais basés sur la performance de chacun des fonds. Les frais de développement et de maintien des technologies de l'information liés à la gestion de ces fonds seront inclus dans ces frais de gestion. Ces frais de gestion seront déduits à même le rendement de chacun des fonds.

D'autre part, CRCD versera à Desjardins Capital, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, des frais d'administration pour les services rendus selon les besoins notamment en matière de gestion des opérations, des stratégies financières, de l'actif, de l'actionnariat, des risques, de la capitalisation, des relations avec les actionnaires, de la gouvernance et de la reddition de CRCD. Les frais de développement et de maintien des technologies de l'information liés à l'administration de CRCD seront inclus dans cette tarification. Ces frais d'administration seront présentés dans les charges d'exploitation de CRCD.

CRCD est actuellement à finaliser la négociation de cette tarification avec Desjardins Capital, tout en veillant à ce que celle-ci soit alignée sur le marché pour des services ou des actifs comparables. Advenant que la nouvelle tarification soit supérieure au taux maximal de 1,75 %, elle n'entrera pas en vigueur avant le 31 décembre 2027, tant que toutes les démarches réglementaires requises n'auront pas été effectuées.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec la confiance de plus de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins investit son capital collectif au sein d'entreprises québécoises pour stimuler la création de richesse pour toutes les régions et les générations futures. Avec un actif net de 2 665 M$, cette société publique mise notamment sur des leviers financiers conçus en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Cet écosystème structurant vise à propulser, à valoriser et à ancrer le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. Au 30 juin 2025, ce sont 2 184 M$ qui ont été engagés pour appuyer plus de 700 entreprises, coopératives et fonds issus de tous les secteurs d'activité et de partout au Québec. www.capitalregional.com

