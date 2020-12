GATINEAU, QC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Evolugen, l'entreprise d'exploitation canadienne d'Énergie Brookfield, et Gazifère Inc, une société Enbridge, annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique pour le développement de production et d'utilisation d'hydrogène vert en Outaouais. Les partenaires entendent combiner leurs expertises et développer au fil des ans un écosystème en énergie à faible empreinte carbone axé sur l'hydrogène vert, et ce, au Québec et ailleurs au Canada.

Cette collaboration réunit l'expertise de deux compagnies reconnues comme chefs de file dans le secteur de l'énergie. Evolugen opère l'un des portefeuilles en énergie renouvelable les plus importants au pays, tandis que Gazifère est l'un des deux distributeurs de gaz naturel au Québec.

Grâce à cette entente stratégique, Evolugen et Gazifère ont l'ambition de se positionner avantageusement sur le marché de l'hydrogène vert, qui est actuellement en forte croissance mais aussi hautement compétitif. Les deux entreprises québécoises croient que cette collaboration s'inscrit favorablement dans la volonté exprimée, en particulier par le gouvernement du Québec, d'atteindre des objectifs ambitieux quant à la transition énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, à terme, la production d'importantes retombées économiques. De plus, Evolugen et Gazifère exploreront le développement de projets d'hydrogène vert novateurs sur le territoire canadien.

En travaillant de concert avec les gouvernements et l'ensemble des acteurs de l'industrie, Evolugen et Gazifère sont d'avis que le Québec et le Canada sont bien positionnés afin de devenir un véritable leader mondial en matière de production et d'utilisation de cette énergie à faible empreinte carbone.

À propos d'Evolugen

Au Canada, Evolugen possède et exploite actuellement 61 installations d'énergie renouvelable, dont 33 centrales hydroélectriques, 4 parcs éoliens et 24 parcs solaires, pour une puissance installée totale de 1912 MW. En tant que leader de l'industrie des énergies renouvelables, Evolugen offre des solutions durables axées sur l'accélération de la transition vers un avenir faible en carbone au Canada. Evolugen est une société de Brookfield Renewable Partners L.P., l'une des plus importantes entreprises d'énergie renouvelable cotées en bourse au monde.

À propos de Gazifère

Gazifère emploie 110 employés et est une compagnie privée, filiale d'Enbridge Inc. Implanté depuis 1959 en Outaouais, Gazifère est l'un des deux distributeurs de gaz naturel au Québec. Desservant plus de 43 500 clients résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels, Gazifère possède et exploite 1 000 km de réseau gazier.

Gazifère, titulaire d'une franchise en Outaouais, dessert présentement la ville de Gatineau ainsi que la municipalité de Chelsea.

Engagé en efficacité énergétique depuis de nombreuses années et offrant du gaz naturel renouvelable depuis 2020, Gazifère compte devenir le premier distributeur de gaz naturel en Amérique du Nord à offrir un réseau composé à 100 % d'énergies vertes et renouvelables, et ce, avant 2050.

