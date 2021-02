GATINEAU, QC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Evolugen, l'entreprise d'exploitation canadienne d'Énergie Brookfield, et Gazifère Inc, une société Enbridge, sont fières d'annoncer le développement d'un des plus grands projets canadiens d'injection d'hydrogène vert dans un réseau de distribution gazier au Québec. Au sein de leur collaboration ayant comme objectif de promouvoir le développement et l'utilisation d'hydrogène vert, les deux entreprises québécoises ont annoncé leur projet, qui vise à construire et exploiter une usine d'une capacité d'environ 20 MW pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau dans la région de l'Outaouais. L'installation contribuera à réduire significativement les émissions des gaz à effet de serre (GES), en plus de générer d'importants bénéfices au niveau régional, provincial et national. Les entreprises ont dévoilé les détails de cet important projet lors du colloque annuel de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) se déroulant aujourd'hui.

Plus précisément, l'usine serait construite dans le secteur Masson de la Ville de Gatineau, à proximité des centrales hydroélectriques d'Evolugen d'où l'électrolyseur serait alimenté. Une capacité estimée d'environ 425 000 GJ d'hydrogène vert sera ainsi rendue disponible pour injection dans le réseau de distribution de gaz naturel de Gazifère, ce qui en fait un projet unique au Canada.

Ce projet permettra d'éviter environ 15 000 tonnes de GES annuellement, en plus de générer d'importantes retombées économiques locales, dont la création de nouveaux emplois et de revenus incrémentaux d'impôt foncier.

Ce projet innovateur représente la première phase dans la création d'un écosystème régional de l'économie verte axé sur la production, la distribution et la consommation d'hydrogène vert. Avec le support continu des paliers gouvernementaux municipal, provincial et fédéral, Evolugen et Gazifère sont à pied d'œuvre et reconnaissent la valeur des attributs stratégiques d'accès aux ressources naturelles et le savoir-faire de la main-d'œuvre locale. Ces deux entreprises travaillent de concert à faire rayonner la région de l'Outaouais, et faire du Québec et du Canada des leaders dans la lutte contre les GES, et ce de façon économiquement rentable.

« En tant qu'entreprise d'expertise qui développe, possède et exploite des installations d'énergie renouvelable, Evolugen voit l'hydrogène vert comme une avancée qui s'insère naturellement dans son portfolio de solutions énergétiques propres. Ce projet s'aligne avec la vision d'Evolugen, tout en renforçant ses objectifs de mettre à profit son capital, son expertise et ses ressources, et ce afin de supporter les gouvernements, les entreprises et les communautés à atteindre leurs propres objectifs de transition énergétique et de décarbonisation. »

- Josée Guibord, Chef de la direction, Evolugen

« L'hydrogène vert peut jouer un rôle majeur dans la transition énergétique du Québec en offrant des solutions énergétiques durables et à faibles émissions de carbone. Avec la production, le transport et la distribution d'hydrogène vert, Gazifère a l'ambition de présenter une offre de plus en plus diversifiée d'options de gaz naturel renouvelable. Il s'agit d'un autre exemple important qu'Enbridge fait dans de multiples marchés pour verdir le réseau de gaz naturel tout en continuant de répondre à la demande d'énergie sécuritaire, fiable et abordable. »

- Cynthia Hansen, Vice-présidente exécutive et présidente, Distribution et stockage de gaz, Enbridge

« L'heure de l'hydrogène est arrivée. Cette ressource réduira nos émissions et créera des emplois. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous atteindrons la carboneutralité. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'hydrogène propre offre au Canada l'occasion de tirer parti de ses ressources et de son secteur des technologies propres de pointe afin de stimuler l'innovation en matière de technologies transformatrices et de réduire les émissions polluantes. Evolugen et Gazifère se distinguent et excellent dans ce domaine. »

- Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« L'hydrogène est considéré comme une solution pour faire face aux nombreux défis que pose la transition énergétique et le Québec possède sans contredit un potentiel significatif dans cette nouvelle filière. Nous avons la chance de pouvoir produire de l'hydrogène vert, grâce à l'hydroélectricité qui est une énergie renouvelable disponible à un coût très compétitif. Dans ce contexte, le projet d'Evolugen est un exemple concret qui démontre tout le potentiel associé à la production d'hydrogène vert au Québec. »

- Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'hydrogène vert est l'une des filières énergétiques prometteuses pour décarboniser l'économie du Québec. De plus, grâce à son hydroélectricité, le Québec est très bien positionné pour devenir un chef de file mondial dans ce domaine. En tant que gouvernement, notre rôle est de créer un contexte économique favorable pour les entreprises innovantes telles qu'Evolugen et Gazifère. C'est pourquoi nous avons réservé des sommes pour financer le développement de la filière de l'hydrogène vert dans le Plan pour une économie verte 2030. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Je suis très fier de la réalisation de ce projet d'injection d'hydrogène ici chez nous, dans Papineau. Il est absolument nécessaire de soutenir la transition énergétique afin de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. La réalisation de ce projet est une magnifique opportunité pour l'Outaouais de diversifier son économie. »

- Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Dans un contexte où les changements climatiques ont un impact majeur sur notre population et nos infrastructures, nous devons faire preuve de leadership en matière de transition énergétique et privilégier le développement et l'exploitation d'énergies renouvelables. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer le projet novateur des entreprises Evolugen et Gazifère qui contribuera à la lutte aux changements climatiques, tout en générant d'importantes retombées économiques pour notre région, dont la création de nouveaux emplois dans un secteur d'avenir. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, Maire de Gatineau

« Le CREDDO est fier de faire équipe avec Gazifère et Evolugen pour contribuer à la réussite de ce projet d'économie verte. L'intégration du gaz naturel renouvelable et de l'hydrogène vert dans l'économie de notre région offre d'énormes potentiels pour une relance verte, prospère et inclusive. C'est pourquoi le CREDDO met à contribution son expertise et désire mobiliser les forces vives du milieu autour de ce projet novateur qui permettra à l'Outaouais de se tailler une place en matière de transition énergétique. »

- Benoît Delage, Directeur général, Creddo

À propos d'Evolugen

Au Canada, Evolugen possède et exploite actuellement 61 installations d'énergie renouvelable, dont 33 centrales hydroélectriques, 4 parcs éoliens et 24 parcs solaires, pour une puissance installée totale de 1912 MW. En tant que leader de l'industrie des énergies renouvelables, Evolugen offre des solutions durables axées sur l'accélération de la transition vers un avenir faible en carbone au Canada. Evolugen est une société de Brookfield Renewable Partners LP., l'une des plus importantes entreprises d'énergie renouvelable cotées en bourse au monde.

À propos de Gazifère

Gazifère emploie 110 employés et est une compagnie privée, filiale d'Enbridge Inc. Implanté depuis 1959 en Outaouais, Gazifère est l'un des deux distributeurs de gaz naturel au Québec. Desservant plus de 43 500 clients résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels, Gazifère possède et exploite 1 000 km de réseau gazier.

Gazifère, titulaire d'une franchise en Outaouais, dessert présentement la ville de Gatineau ainsi que la municipalité de Chelsea.

Engagé en efficacité énergétique depuis de nombreuses années et offrant du gaz naturel renouvelable depuis 2020, Gazifère compte devenir le premier distributeur de gaz naturel en Amérique du Nord à offrir un réseau composé à 100 % d'énergies vertes et renouvelables, et ce, avant 2050.

SOURCE Evolugen

Renseignements: Pour plus d'informations : Rémi Moreau, Vice-Président, Affaires publiques et développement durable, Evolugen, (613) 222-6152, [email protected]; Sylvie Demers, Chef des communications et du marketing, Gazifère, (343) 552-5984, [email protected]