EVOLIA : LES PREMIERS À OFFRIR UNE SOLUTION DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS DE PREMIÈRE LIGNE PAR QUART DE TRAVAIL

Lutter efficacement contre la pénurie de main-d'œuvre

QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - La plateforme de gestion de main-d'œuvre anciennement connue sous le nom de Voilà! devient Evolia. L'entreprise offre désormais, en plus d'une solution RH clés en main allant du recrutement à la paie, un nouveau service unique et novateur de recrutement de travailleurs de première ligne par quart de travail.

Nouvelle fonctionnalité de recrutement d'Evolia

En effet, les entreprises peuvent maintenant embaucher des travailleurs pour des quarts spécifiques directement à partir de leur logiciel de gestion. L'arrivée de cette alternative révolutionnaire pour le recrutement, dans les industries à horaires variables, s'inscrit dans la mission d'Evolia de faciliter l'accès à des travailleurs qualifiés, en fournissant aux employeurs une plateforme intégrée qui regroupe un bassin de travailleurs locaux.

SOLUTION INNOVANTE À LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE

La nouvelle solution de l'entreprise, et sa nouvelle identité, arrivent à un moment charnière où la dynamique de pouvoir entre les gestionnaires et les travailleurs est en train de changer. Ce bassin de talents, propulsé par Evolia, vise à lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui persiste, tout en renforçant la collaboration employeur-travailleur.

Les entreprises peuvent maintenant embaucher des travailleurs pour des quarts spécifiques grâce à la plateforme Web et mobile Evolia. Le système offre aussi des intégrations avec de nombreux systèmes SIRH et de paie. Cette solution devient incontournable pour les industries de la santé, de l'hôtellerie, du commerce de détail et du domaine manufacturier, qui font toutes face à des taux de roulement élevés et qui subissent fortement le manque de main-d'œuvre.

Inspirée par la rétroaction de clients et la pénurie de talents, la nouvelle solution vient bonifier la plateforme de gestion de la main-d'œuvre existante de l'entreprise. Elle prend désormais en charge l'ensemble du processus RH; du recrutement initial des employés qualifiés jusqu'à la paie, en passant par la gestion des horaires et plus!

EVOLIA OU COMMENT AMÉLIORER LES RELATIONS DE TRAVAIL

« La vision d'Evolia est de supprimer la friction entre les travailleurs et les employeurs et de les aider à travailler main dans la main pour atteindre leurs objectifs respectifs. C'est exactement ce que vise notre nouvelle solution de recrutement par quart de travail », déclare Martin Ouellet, fondateur et chef de la direction d'Evolia.

Evolia propose diverses solutions dans une seule plateforme intégrée qui augmente la flexibilité et place le travailleur au centre du processus opérationnel, ce qui est essentiel pour la viabilité des entreprises et pour le bonheur du travailleur. Evolia a été créée pour prendre en charge un large éventail de réalités RH complexes et les simplifier autant pour les gestionnaires que pour les travailleurs. « Le milieu de travail d'aujourd'hui requiert plus de flexibilité et une capacité à associer les travailleurs aux opportunités qui correspondent le mieux à leurs compétences, contraintes et aspirations », a déclaré Max Trudel, chef des opérations d'Evolia. « Avec notre nouvelle solution de recrutement, Evolia donne aux employeurs et aux employés les moyens de s'adapter et de réussir dans un contexte de gestion RH en constante évolution. »

DE VOILÀ À EVOLIA

La nouvelle appellation ainsi que la nouvelle image de marque de la plateforme veulent rendre ludique et plaisant le milieu des RH. Souvent vu comme lourd, ce domaine rempli de procédures est rendu facile avec Evolia. « On voulait une marque qui évoque le mouvement et le changement, parce que c'est ce qu'on apporte au monde des ressources humaines », précise Max Trudel.

On peut voir un toupet sur la première lettre du nouveau logo, démontrant toute l'audace de l'entreprise et de son équipe qui souhaite « brasser la cage » et changer les façons de faire. Les nouvelles couleurs éclatées évoquent quant à elles la légèreté et le plaisir.

À propos d'Evolia

Evolia est une plateforme de gestion de la main-d'œuvre pour les entreprises à horaires variables. Fondée en 2016, sa récente évolution s'arrime à celle du milieu de travail; mettre les besoins des travailleurs de l'avant en leur offrant une flexibilité et une liberté dans le choix de leur horaire, alors que les gestionnaires supervisent les opérations avec le support de la technologie. Ces derniers maximisent ainsi leur temps, la disponibilité des employés et optimisent le coût de leur main-d'œuvre.

Les solutions offertes sont les suivantes : couvrir les quarts de travail ouverts avec des travailleurs qualifiés et vérifiés à partir d'un bassin de talents locaux, gérer le temps et les présences, les demandes de congé et la préparation de la paie. Evolia se distingue par sa flexibilité lui permettant de s'adapter aux différentes règles d'affaires, conventions collectives et structures de ses clients, sans compromettre sa convivialité pour les employés.

