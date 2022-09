Evol souligne son premier anniversaire avec 7,1M$ octroyés à des entreprises à propriété diversifiée

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Il y a un an aujourd'hui, Femmessor lançait sa nouvelle enveloppe de financement d'impact pour les entreprises à propriété diversifiée et devenait, du même coup, Evol. Élargissant ainsi sa clientèle, l'organisation garde un objectif clair : contribuer à la création d'une économie plus inclusive, équitable et durable.

C'est en s'appuyant sur les 25 ans d'expérience de Femmessor qu'Evol offre aujourd'hui du financement de même qu'un accompagnement humain et personnalisé aux entrepreneur·e·s désirant avoir un impact positif sur notre société. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec (via son mandataire Investissement Québec), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol dispose en effet d'une enveloppe de 52,5 M$ pour soutenir la création, la croissance, l'acquisition et la relève d'entreprises d'impact et/ou souhaitant mettre en place des actions structurantes en développement durable.

« En célébrant ce premier anniversaire, j'ai une pensée toute particulière pour nos client·e·s et leur enthousiasme à bâtir des entreprises prospères et créatrices de valeur pour la société. Je tiens aussi à souligner la mobilisation exceptionnelle des membres de notre conseil d'administration, de notre équipe, des partenaires de l'écosystème, des membres de notre grande communauté entrepreneuriale, des acteurs politiques et du milieu des affaires. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons insuffler un réel changement au sein de notre économie. Et en ces temps incertains, nous en avons besoin plus que jamais» , a affirmé Sévrine Labelle, présidente-directrice générale d'Evol.

En moins d'un an d'opération, Evol a octroyé plus de 7,1 millions de dollars à des entreprises qui ont ou qui se sont engagées à mettre en place des actions concrètes en développement durable. Son équipe a également offert de l'accompagnement à près de 3 000 entrepreneur·e·s représentant plus de 10 000 heures investies.

« Evol est devenue une référence incontournable en entrepreneuriat. Avec son enveloppe de financement dédiée aux entrepreneur·e·s sous-représenté·e·s dans l'écosystème qui souhaitent apporter une contribution à la société et grâce à l'importante expertise de son équipe, Evol a tout ce qu'il faut pour véritablement contribuer à développer le plein potentiel entrepreneurial du Québec. », a conclu Danièle Henkel, porte-parole d'Evol.

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe de plus de 52,5 millions de dollars pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

