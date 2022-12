Evol salue la contribution annoncée par la Ministre NG et devient mandataire du Fonds de prêts pour les femmes entrepreneures au Québec

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Evol salue l'annonce réalisée aujourd'hui par la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, et est fière d'être mandataire pour le déploiement du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat au Québec, en collaboration avec ses partenaires MicroEntreprendre et Entreprendre ici. La Ministre était accompagnée pour l'occasion d'Emmanuella Lambropoulos, députée dans Saint-Laurent.

Le Fonds de prêts vise à offrir du financement abordable par l'octroi de sommes variant entre 5 K$ et 50 K$ aux entrepreneures, particulièrement aux entreprises en démarrage ou à propriétaire unique, ainsi qu'aux groupes sous-représentés, pour qui l'accès au crédit est plus difficile. Ainsi, grâce à un partenariat avec MicroEntreprendre et Entreprendre ici, plus de 200 entreprises pourront bénéficier d'un soutien particulier.

« Evol poursuit son engagement envers les femmes entrepreneures afin de les appuyer dans la création d'entreprises prospères et responsables. En mettant sur pied des entreprises génératrices de valeurs, les femmes participent activement à la création d'un monde meilleur. Avec cette nouvelle enveloppe, Evol élargit une fois de plus son offre de financement et accroît ainsi sa capacité à soutenir les entreprises à propriété diversifiée », mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale d'Evol.

« MicroEntreprendre permet à des entrepreneur·e·s de réaliser leur rêve d'entreprendre en leur permettant d'avoir accès à du financement selon des conditions favorables et en leur offrant un accompagnement de proximité de qualité tout au long de la réalisation de leurs projets. Ce soutien du gouvernement fédéral permettra au Réseau MicroEntreprendre de donner encore plus d'envergure au déploiement de ses services en permettant à un plus grand nombre de femmes entrepreneures de démarrer ou de consolider leurs entreprises, de façon inclusive et partout au Québec en collaboration avec ses partenaires », ajoute Ahmed Benbouzid, directeur général de MicroEntreprendre.

« Entreprendre ici est toujours à la recherche de nouvelles solutions pour faciliter l'accès au financement des porteurs et porteuses de projets de la diversité ethnoculturelle. Je suis donc très heureuse de cette annonce par la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng. Le partenariat entre Entreprendre ici, Evol et MicroEntreprendre permettra aux femmes entrepreneures de la diversité ethnoculturelle d'accéder à des fonds qui seront primordiaux pour le développement de leurs projets d'affaires. C'est ainsi que nous continuons d'être la ressource pour les entrepreneur·e·s de la diversité», mentionne Souad Elmallem, présidente du conseil d'administration d'Entreprendre ici.

Avec ses partenaires, Evol souhaite renforcer l'écosystème entrepreneurial pour toutes les personnes appartenant à des groupes sous-représentés en entrepreneuriat, soit les femmes, les personnes racisées, les personnes immigrantes, les membres des Premières nations et Inuits, les personnes de la communauté LGBTQ2+ et les personnes vivant en situation de handicap. Par ses actions, Evol contribue à la création d'une économie plus inclusive et durable.

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

À propos de MicroEntreprendre

MicroEntreprendre est le réseau du microcrédit entrepreneurial au Québec.

Il offre aux entrepreneur·e·s, par l'entremise de ses 20 organismes-membres répartis dans les 17 régions du Québec, de l'accompagnement de proximité de qualité et de l'accès à du microcrédit entrepreneurial selon une approche inclusive et en complémentarité avec ses partenaires.

Chaque année, MicroEntreprendre, en s'appuyant sur une formule éprouvée combinant l'accès à du financement flexible et l'accompagnement personnalisé, permet à des centaines de personnes ayant un accès limité à du financement de réaliser et réussir leurs projets entrepreneuriaux.

Le déploiement du microcrédit entrepreneurial au Québec est rendu possible grâce au soutien des différents partenaires, notamment le Ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie du Québec

À propos d'Entreprendre ici

Entreprendre ici est une initiative du gouvernement du Québec (ministère de l'Économie, et de l'Innovation) qui a été créée dans la foulée du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022. L'organisme a pour mission d'offrir un accompagnement sur mesure aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle dans toutes les régions du Québec afin de faciliter la concrétisation de leur projet.

