Evol et Desjardins annoncent un partenariat

500 000 $ pour le déploiement de deux projets porteurs

MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Dans le cadre d'une nouvelle entente de partenariat d'une durée de deux ans, Evol reçoit 500 000 $ du Mouvement Desjardins pour la création de deux programmes d'accompagnement destinés aux repreneur·e·s et aux entrepreneur·e·s d'impact.

Ces projets permettront à de jeunes entrepreneur·e·s de faire progresser leur projet de repreneuriat et de croissance d'impact par l'entremise de parcours innovants. Les entrepreneur·e·s seront supporté·e·s par le biais, entre autres, de formations, de cellules de codéveloppement, de réseautage, d'accompagnement et de bourses.

« Le Mouvement Desjardins a toujours été une institution phare en ce qui a trait au développement socioéconomique responsable. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette marque de confiance. Avec la mise en place de ces deux programmes, Evol accompagnera 24 entrepreneur·e·s dans la réalisation de leurs ambitions », a affirmé Sévrine Labelle. présidente-directrice générale d'Evol.

« Offrir aux jeunes les conditions gagnantes pour accomplir leurs rêves est un engagement important pour Desjardins. Notre jeunesse déborde de talents. Nous devons la soutenir dans son ambition de participer au développement responsable des collectivités. C'est pourquoi ce sont 80 M$ qui ont été investis l'an dernier grâce à notre programme Tous engagés pour la jeunesse. C'est par le biais de nos diverses initiatives, de nos différents programmes et d'un appui financier à plusieurs organismes comme Evol que nous souhaitons enrichir la vie des jeunes et de leur communauté. », a déclaré Marc Villeneuve, Vice-président Développement et rayonnement des affaires, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

Le premier programme, Essence-repreneur·e·s, a pour but d'aider des entrepreneur·e·s reprenant les rênes d'une entreprise existante tandis que le second, Croissance d'impact, accompagnera des entrepreneur·e·s désirant faire croître leur entreprise au moyen de projets ayant un impact positif pour la société. Chaque programme donne accès à de l'accompagnement personnalisé, des séances de codéveloppement avec les autres participant·e·s ainsi qu'à des ateliers de formation.

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe de plus de 52,5 millions de dollars pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Evol

Renseignements: Arnaud Berbery, 1 844 523-7767, poste 271, [email protected]; Pour plus d'information au sujet d'Evol: evol.ca; Mouvement Desjardins, Relations publiques, [email protected]