Evol dévoile le Regard sur l'intégration du développement durable en entreprise : le passage à l'action freiné par le manque de connaissance

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Alors que le développement durable semble être au cœur des préoccupations des québécois·es, une étude dévoilée aujourd'hui par Evol démontre que les entrepreneur·es sont freiné·es dans leurs démarches d'intégration à cause de leur manque de familiarité avec le développement durable. En effet, les résultats de cette étude, réalisée en marge de l'Indice entrepreneurial québécois du Réseau Mentorat auprès de quelque 2 000 propriétaires d'entreprise, sont sans équivoque : les entrepreneur·es du Québec ont besoin davantage de soutien pour passer à l'action.

Parmi les éléments qui les freinent, nous constatons qu'un bon nombre de propriétaires d'entreprise estiment manquer d'information ou ont l'impression que l'enjeu du développement durable ne s'applique pas à leur domaine d'activité. De plus, huit entrepreneur·es sur dix ne connaissent pas les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD), cadre utilisé par de nombreuses organisations au niveau mondial.

Les femmes, les personnes immigrantes ainsi que les jeunes se démarquent

Selon l'étude, les femmes, les personnes immigrantes ainsi que les jeunes âgé·es de 18 à 35 ans affichent un niveau de connaissance plus élevé des objectifs de développement durable de l'ONU (ODD). Ils et elles sont également plus nombreux·euses à avoir intégré le développement durable en amont du démarrage de leur entreprise, notamment dès les premières réflexions ou encore, au moment de rédiger leur plan d'affaires.

Les richesses humaines, une priorité pour les entrepreneur·es

Toujours selon les résultats de cette étude, les entrepreneur·es semblent accorder une attention particulière aux pratiques entourant les richesses humaines alors que c'est dans cette thématique qu'ils et elles ont indiqué un plus haut niveau d'intégration au sein de leur entreprise. C'est le cas notamment pour tout ce qui touche aux conditions de travail ainsi qu'à la diversité et à l'inclusion. Ces résultats dépassent ceux des actions entreprises au niveau des opérations mêmes de l'entreprise et en matière de gestion des ressources et des résidus, incluant la gestion des gaz à effet de serre.

La moitié des propriétaires inactifs souhaitent passer à l'action

Bien qu'un·e entrepreneur·e sur trois ne soit toujours pas passé·e à l'action, nous constatons qu'un·e sur deux a indiqué vouloir le faire prochainement.

De plus, un regard spécifiquement posé sur les petites entreprises, majoritaires dans l'écosystème entrepreneurial québécois, nous permet de croire qu'elles peuvent également faire une différence dans la transformation de notre économie. En effet, 50,8 % des propriétaires d'entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 200 k$ ont fait une place au développement durable avant même de se lancer en affaires.

« Les résultats de cette étude démontrent que des agent·es de changement apparaissent de plus en plus dans le milieu entrepreneurial québécois. Cela dit, il nous apparaît essentiel que tout l'écosystème entrepreneurial continue de poursuivre ses initiatives visant à bien informer et à outiller les entrepreneur·es afin de favoriser leur passage à l'action. Un accompagnement adéquat est également nécessaire, et ce, dès les premières étapes de la création de leur entreprise. C'est ainsi que nous pourrons donner aux entrepreneur·es les moyens de répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels nous faisons face », mentionne Géraldine Martin, présidente-directrice générale d'Evol.

« Mieux comprendre et mieux accompagner les entrepreneur·es dans un contexte de développement durable est une priorité pour le Réseau Mentorat. Nous sommes heureux de faire équipe avec Evol et d'avoir pu mettre les données de notre Indice entrepreneurial québécois au service d'une compréhension actuelle et fine de ces réalités cruciales pour le Québec », souligne Karyne Alstream, directrice générale, Réseau Mentorat.

