Evol annonce la nomination de 5 nouvelles personnes au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de son assemblée générale annuelle, Evol est fière d'annoncer la composition de son conseil d'administration pour l'année 2022-2023 et, ainsi, d'accueillir 5 nouveaux·velles administrateurs·trices :

François Faucher (président, Gestion Cinq-F Inc.)

Bhaskhor Guha (fondateur, Solutions TLM)

Lucie Bourgeois (présidente fondatrice, Umalia)

Fatoumata Barry (conseillère principale, Evlo)

Nadia Martel (administratrice et dirigeante d'entreprise)

« Au cours de la dernière année, Femmessor est devenue Evol, poursuivant ainsi son ambition de transformer l'économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable. C'est un réel privilège de pouvoir présider un conseil d'administration composé d'humains détenant des feuilles de route aussi impressionnantes, mais surtout, engagés et dévoués à la mission de notre organisation. Notre capacité à attirer des personnes d'aussi grande qualité témoigne de l'excellent travail fait par la grande équipe d'Evol », mentionne Cadleen Désir, présidente du conseil d'administration d'Evol.

« Evol a été lancée en septembre dernier avec l'ambition de soutenir encore plus d'entreprises prospères qui contribuent activement à la création d'un monde meilleur. Évidemment, une telle ambition ne peut se concrétiser sans l'engagement de toutes les parties prenantes et notamment, des membres de notre conseil d'administration. Misant sur l'intelligence collective et sur la complémentarité des forces, c'est avec grande fierté que nous vous présentons un conseil d'administration diversifié », poursuit Sévrine Labelle, présidente-directrice générale d'Evol.

De plus, Evol tient aussi à souligner le départ de 4 administratrices qui ont été de véritables piliers pour l'organisation. Impliquées au sein du conseil d'administration national d'Evol (antérieurement Femmessor) dès ses tout débuts, l'organisation remercie sincèrement Guylaine Caux, Marie-Noël Grenier, Louise Sanscartier et Geneviève Verrier pour tout le travail qu'elles ont accompli.

Finalement, l'assemblée générale s'est clôturée avec la visite du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui s'est entretenu avec les membres du conseil d'administration sur sa vision du développement économique et sur l'importante contribution d'Evol dans l'écosystème.

Voici la composition complète de notre conseil d'administration 2022-2023 :

Cadleen Désir, présidente (PDG et fondatrice, Déclic)

Alain-Olivier Desbois , vice-président (président, Elements financial inc.)

François Faucher, trésorier (président, Gestion Cinq-F Inc.)

Edith Gauthier , secrétaire (directrice générale, Ducharme Rive-Nord)

Fatoumata Barry , administratrice (conseillère principale, Hydro-Québec / EVLO énergie)

, administratrice (conseillère principale, Hydro-Québec / EVLO énergie) Lucie Bourgeois , administratrice (présidente fondatrice, Umalia)

Marc Bouchard , administrateur (directeur principal, Autorisations Crédit et Investissement, Conformité et Support aux opérations, Investissement Québec)

, administrateur (directeur principal, Autorisations Crédit et Investissement, Conformité et Support aux opérations, Investissement Québec) Luis Cisneros , administrateur (professeur titulaire, département d'Entrepreneuriat et Innovation chez HEC Montréal)

Marie-Christine Gagnon , administratrice (avocate associée, Gowling WLG)

, administratrice (avocate associée, Gowling WLG) Bhaskhor Guha, administrateur (fondateur, Solutions TLM)

Nadia Martel , administratrice (administratrice et dirigeante d'entreprise)

Sylvain Toutant , administrateur (gestionnaire et administrateur de sociétés)

, administrateur (gestionnaire et administrateur de sociétés) Anik Trudel , administratrice (cheffe de la direction, Lavery de Billy , S.E.N.C.R.L)

Michelle Nollet , observatrice (conseillère, Direction du soutien à l'entrepreneuriat et aux créneaux d'excellence, ministère de l'Économie et de l'Innovation)

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe de plus de 52,5M$ pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), la Banque Nationale, la BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

