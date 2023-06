MIRABEL, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Evirum est fier d'annoncer son partenariat de trois ans avec le Complexe ICAR. En tant que courtier en gestion des matières résiduelles, Evirum jouera un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement lors des événements organisés au complexe, notamment lors de l'Evirum 125, une épreuve incontournable du NASCAR Pinty's.

Evirum devient le partenaire officiel en gestion des matières résiduelles d'ICAR Mirabel (Groupe CNW/EVIRUM)

ICAR Mirabel, un lieu emblématique dédié à l'automobile et aux sports motorisés, s'associe à Evirum pour assurer une gestion efficace et responsable des matières résiduelles générées lors de ses événements. Ce partenariat souligne l'engagement d'Evirum envers la préservation de l'environnement et renforce sa mission de guider les entreprises vers des pratiques plus respectueuses de la planète.

En tant que partenaire officiel en gestion des matières résiduelles d'ICAR, Evirum mettra en place des solutions innovantes pour minimiser l'impact environnemental, favoriser le recyclage et encourager la réduction des déchets. L'objectif est de créer un environnement durable et responsable lors des événements organisés par ICAR, tout en sensibilisant le public à l'importance de la gestion responsable des matières résiduelles, notamment lors de l'Evirum 125, épreuve incontournable du NASCAR Pinty's présenté par Evirum le 26 Août prochain.

Julien Rémillard, président d'Evirum, exprime son enthousiasme quant à cette collaboration : "Nous sommes ravis d'être le partenaire officiel en gestion des matières résiduelles d'ICAR Mirabel. Ce partenariat est une occasion pour nous de mettre à profit notre expertise en matière de gestion responsable des déchets dans un domaine aussi passionnant que l'automobile et d'accompagner le complexe ICAR dans son virage vert. Nous sommes déterminés à fournir des solutions durables et à guider ICAR Mirabel vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Ensemble, nous travaillerons à créer un environnement propre et durable pour les passionnés de sports motorisés."

Evirum s'engage à travailler en étroite collaboration avec ICAR Mirabel pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des matières résiduelles, tout en offrant des conseils personnalisés pour réduire, réutiliser et recycler les déchets générés lors des événements.

À propos d'Evirum :

Evirum est une entreprise spécialisée dans la gestion responsable des matières résiduelles, offrant des solutions sur mesure pour réduire l'impact environnemental et promouvoir le recyclage. Engagée envers la préservation de l'environnement, Evirum guide les entreprises vers des pratiques plus respectueuses de la planète.

SOURCE EVIRUM

Renseignements: Contact médias : Joelle Medina, VP Développement des Affaires, [email protected]