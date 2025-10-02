Un partenariat avec la vedette internationale du foot, père de famille, s'inscrit dans un effort de marketing international plus vaste visant à accroître la présence de la marque partout dans le monde

SAINT- LOUIS, 2er octobre 2025 /CNW/ - EVEREADY®, une marque leader dans le domaine des batteries et des produits d'éclairage, a annoncé la nomination du capitaine de l'équipe d'Angleterre et l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, en tant qu'ambassadeur mondial de la marque.

Harry Kane, ambassadeur mondial de la marque EVEREADY (PRNewsfoto/Energizer Holdings, Inc.)

EVEREADY est la marque à laquelle les gens font confiance pour obtenir des produits de qualité à prix abordable, car elle illumine, protège, divertit et prend soin des familles. En tant que marque bien connue et respectée dans les régions du monde entier, EVEREADY est ravi de s'associer à Harry alors que la marque accélère ses efforts pour rendre l'énergie abordable plus largement disponible dans le monde entier.

Grâce à ce partenariat pluriannuel, Harry figurera dans les campagnes de marketing internationales d'EVEREADY reprises dans de multiples points de contact tels que les réseaux sociaux, les canaux numériques, le commerce électronique, la publicité extérieure et les présentoirs de magasin.

« Nous sommes ravis de construire ce partenariat avec une véritable icône mondiale du foot et accueillons Harry Kane en tant qu'ambassadeur mondial de la marque EVEREADY », déclare Lori Shambro, responsable du marketing, Energizer Holdings. « Notre partenariat avec Harry représente l'un des nombreux efforts de marketing qui aideront EVEREADY à entrer en contact avec de nouveaux consommateurs partout dans le monde pour montrer comment notre gamme de produits abordables et de haute qualité peut aider les familles à accéder à l'énergie dont elles ont besoin pour alimenter leur quotidien et équilibrer leur budget en même temps. »

« Je suis enthousiaste et fier de travailler avec EVEREADY », déclare Harry. « Il s'agit d'une marque mondiale de confiance qui a la réputation d'être là quand ça compte le plus - surtout lorsqu'il s'agit de maintenir le bon fonctionnement de la maison. Je me réjouis à l'idée de travailler plus étroitement avec toute l'équipe ! »

Harry Kane est une superstar mondiale du foot, capitaine de l'équipe d'Angleterre et attaquant du Bayern Munich. Il est le meilleur buteur de tous les temps pour Tottenham Hotspur et l'Angleterre, remportant plusieurs Souliers d'or de la Premier League, des Prix du meilleur buteur de la Bundesliga, le Soulier d'or de la Coupe du monde 2018, le Soulier d'or européen et le titre de champion de Bundesliga au cours de sa carrière impressionnante. Tout récemment, il est devient le joueur le plus rapide à marquer 100 buts dans un club du top 5 européen. Un buteur prolifique et un leader inspirant sur le terrain et en dehors.

EVEREADY est une marque Energizer Holdings, Inc. Pour en savoir plus, visitez Eveready.com.

Pour toute question, veuillez communiquer avec John Leiby, porte-parole d'Energizer Holdings, à l'adresse [email protected], ou à l'adresse [email protected].

À propos d'Energizer Holdings

Energizer Holdings, dont le siège social est situé à Saint-Louis, au Missouri, aux États-Unis, est l'un des plus grands fabricants mondiaux de batteries primaires et de produits d'éclairage portatifs et est ancré dans ses marques mondialement reconnues Energizer, Eveready, Rayovac et Varta. Energizer Holdings est également un chef de file de la conception et du marketing de produits de parfums et cosmétiques pour l'automobile de marques reconnues comme A/C Pro, Armor All, Bahama & Co., California Scents, Driven, Eagle One, LEXOL, Nu Finish, Refresh Your Car! et STP.

En tant que distributeur mondial de produits de consommation, notre mission est d'être le leader de nos catégories en offrant un meilleur service aux consommateurs et aux clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2787218/EVEREADY_Global_Brand_Ambassador_Harry_Kane.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2787128/5542011/EVEREADY_Logo.jpg

SOURCE Energizer Holdings, Inc.