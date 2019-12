evenko et Live Nation Entertainment annoncent une entente de partenariat

L'entente solidifie la relation d'affaires de plus de quinze ans entre les deux entreprises

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - evenko, une entreprise québécoise devenue l'un des plus importants promoteurs et producteurs au Canada, et Live Nation Entertainment, la plus grande compagnie de divertissement dans le monde, annoncent la conclusion d'une entente de partenariat. Avec cette entente, evenko et Live Nation Entertainment augmenteront les opportunités de divertissement au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. En combinant l'expertise d'evenko, soit la production et la promotion d'événements et de talents émergents locaux, ainsi que son porte-folio de festivals d'ampleur, avec les ressources et la portée de Live Nation Entertainment, les compagnies amèneront des événements mondiaux sur les scènes du Québec et de l'est du Canada.

evenko continuera de superviser toutes les opérations, incluant les plus de 1 500 événements musicaux, familiaux et sportifs produits annuellement partout au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. evenko continuera de faire affaire sous la même marque et poursuivra la production de ses festivals variés, tels que OSHEAGA Festival Musique et Arts, ÎLESONIQ et le festival country annoncé récemment, LASSO Montréal, tout en continuant la gestion et les réservations d'une variété de salles de spectacles, dont le Centre Bell, le MTELUS, la Place Bell et le Théâtre Corona.

« C'est une excellente nouvelle pour evenko et pour les fans partout à travers le Québec qui bénéficieront d'une offre étendue de spectacles et de la venue des grands artistes internationaux pour qui Montréal sera encore plus un incontournable dans les tournées internationales », a mentionné Jacques Aubé, président et directeur général d'evenko. « Avec ce partenariat, nous bénéficierons de la force promotionnelle mondiale de Live Nation pour nos festivals et événements à Montréal et au Québec, ainsi que pour nos artistes de l'Agence evenko et Spectra Musique à l'extérieur de la province ».

« Ce partenariat s'accompagne de belles synergies et d'un intérêt commun à apporter les plus grands concerts au Québec et dans l'est du Canada », indique Riley O'Connor, président du conseil de Live Nation Canada. « Comme je suis né et j'ai grandi à Montréal, je suis sincèrement ravi de collaborer avec nos amis chez evenko pour renforcer davantage notre présence dans le marché local et étendre par le fait même notre présence internationale. »

Pour evenko, les affaires poursuivent leur cours normal ; le siège social et les fonctions de gestion, incluant la gestion des employés, demeurent sous la gouverne d'evenko.

Jacques Aubé qui a joué un rôle important au sein d'evenko depuis 1997, est nommé président, directeur général de la société créée par cette entente de partenariat.

À propos d'evenko

evenko, une entreprise québécoise devenue l'un des plus importants promoteurs et producteurs au Canada, produit annuellement plus de 1 500 événements musicaux, familiaux, sportifs partout au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et dans le nord-est des États-Unis. L'entreprise présente les spectacles des plus grands artistes internationaux et investit dans le développement et la promotion des artistes du Québec. Pour plus d'informations sur evenko, visitez; www.evenko.ca. evenko est une compagnie du Groupe CH, l'organisation de sport et de divertissement par excellence au Québec.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la plus grande compagnie de spectacle sur scène dans le monde, se composant de leaders du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship. Pour des renseignements supplémentaires, visitez

www.livenationentertainment.com (site anglais).

SOURCE evenko

