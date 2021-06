MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Intelligence illuxi est fière de faire partie des quelques boîtes indépendantes à pouvoir offrir la technologie Brightcove, leader mondial de la vidéo pour les entreprises. Déjà reconnue pour l'envergure et la performance des événements virtuels qu'elle conçoit, illuxi franchit une nouvelle étape avec l'acquisition d'une licence BrightCove qui lui permet d'offrir à sa clientèle une diffusion de qualité « Broadcast » haute résolution, d'une fiabilité et d'une qualité inégalées.

Cette technologie de pointe a d'ailleurs été utilisée lors de la diffusion du spectacle virtuel du Théâtre Espace Go en avril dernier, où une centaine d'artistes avait participé à une soirée bénéfice propulsée sur la plateforme illuxi. Rappelons que cet événement à la fois complexe et haut en couleur avait rassemblé plus de 5000 spectateurs, un franc succès pour une première édition virtuelle.

« Cette nouvelle acquisition nous permet d'élargir notre offre au niveau des événements virtuels et de viser un marché plus haut de gamme. Bien que cette option ne soit pas à la portée de tous, nous avons déjà beaucoup de demandes de plus grandes organisations et nous sommes ravis de pouvoir leur offrir cette qualité exceptionnelle d'audio et de vidéo » explique Geneviève Desautels, présidente et directrice générale d'illuxi.

« La technologie Brightcove permet de diffuser à plus grande échelle, notamment lors de grands événements ou spectacles tout en procurant une expérience vidéo à son meilleur. Il s'agit certainement d'une valeur ajoutée à notre offre de services en termes d'événements virtuels, qui continueront d'occuper une place importante dans les stratégies de communication et de marketing, même après la COVID », ajoute Philippe Richard Bertrand, vice-président et chef des revenus chez illuxi.

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne les organisations et les professionnels à héberger, commercialiser et concevoir des contenus en ligne, des services professionnels à distance, des événements virtuels ainsi dans le déploiement d'une transformation digitale via leur plateforme propriétaire développée à Montréal. Expert du e-learning interactif et reconnue par la qualité de son service-client, illuxi agit comme un accélérateur et un catalyseur de la transformation numérique des organisations.

www.illuxi.com

