MONTRÉAL , le 7 déc. 2023 /CNW/ - Alors que l'année tire à sa fin, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) dresse un bilan préoccupant des événements météorologiques qui ont frappé le Québec en 2023 et généré à ce jour des dommages assurés, atteignant les 680 millions de dollars.

Ce montant surpasse celui de l'année 2022 (580 millions) et en fait l'année la plus coûteuse pour les assureurs au Québec depuis la crise du verglas de 1998. Il met en lumière l'urgence de renforcer la résilience des communautés à travers le pays face aux impacts grandissants des changements climatiques.

« Verglas au mois d'avril dernier, tempêtes de vent en hiver comme en été, foudre, inondation, feux de forêts, grêle, et parfois même une combinaison de ces éléments; les citoyens, le gouvernement de même que l'industrie de l'assurance ont été mis à rude épreuve cette année, fait remarquer M. Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques au BAC. C'est pourquoi le BAC réitère son appel à des actions concertées pour mieux adapter nos collectivités aux défis climatiques qui seront de plus en plus nombreux et lourds de conséquences. »

Coûts assurés1 par événement en 2023 :

Vent, pluie (3 au 5 février) 66 000 000 $ Verglas (5 avril) 213 000 000 $ Feux de forêt2 (été) 22 000 000 $ Vent, pluie, grêle, foudre (25-26 juin) 15 000 000 $ Inondation, pluie (10-12 juillet) 36 000 000 $ Vent, pluie, foudre (13 juillet) 200 000 000 $ Vent, inondation, grêle, eau (20-21 juillet) 60 000 000 $ Vent, grêle, pluie (29 juillet) 19 000 000 $ Grêle, vent, pluie, inondation (3 août) 8 000 000 $ Inondations (8 octobre) 41 000 000 $









1 Sources : CatIQ et Bureau d'assurance du Canada, Québec

2 Source : Sondage interne Bureau d'assurance du Canada, Québec

Pour mieux protéger les Québécois et les Canadiens des menaces liées au climat, notamment les inondations, les incendies de forêt et les vents violents, le BAC et ses membres rappellent que la sensibilisation des citoyens aux risques climatiques, un investissement ciblé dans des mesures d'atténuation de ces risques, l'interdiction de construire en zone inondable et le renforcement des normes de construction pour mieux résister aux intempéries doivent être considérés comme des priorités.

À cet égard, le BAC salue les récentes annonces des différents paliers de gouvernement. « L'engagement du gouvernement fédéral de mettre sur pied un programme d'assurance inondation pour les propriétés les plus à risque, l'octroi par le gouvernement du Québec de montants additionnels pour aider les villes à s'adapter aux changements climatiques, l'annonce par la Ville de Montréal sur l'aménagement de parcs et trottoirs « éponges » au cours des deux prochaines années; il s'agit d'étapes importantes vers l'amélioration de notre résilience climatique, indique Pierre Babinsky. »

Le BAC souhaite voir un engagement financier encore plus grand du gouvernement fédéral pour accélérer la mise en place du programme national d'assurance inondation et d'autres investissements des provinces et des municipalités pour améliorer encore plus la résilience de nos communautés.

Le BAC et ses membres restent déterminés à travailler avec le gouvernement pour atténuer l'impact des aléas climatiques, protéger les communautés vulnérables et construire un avenir plus sécuritaire pour nos collectivités.

