Événements de la rentrée judiciaire 2024 à Québec, une invitation pour toutes et tous!

QUÉBEC, le 20 août 2024 /CNW/ - Sous le thème La justice, un service pour vous, les juges des tribunaux judiciaires du Québec invitent le public à prendre part aux événements de la rentrée judiciaire 2024 qui se dérouleront au palais de justice de Québec le 6 septembre prochain en après-midi.

Dans un premier temps, la journaliste judiciaire Isabelle Mathieu animera la séance publique Tout savoir sur le travail des juges, dans laquelle des juges des tribunaux judiciaires répondront aux questions sur certains aspects de leur travail souvent méconnus. Ce sera l'occasion pour le public de mieux comprendre le processus par lequel les juges parviennent à rendre leurs décisions, autant en matière criminelle qu'en matière civile.

Par la suite se tiendra la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2024, présidée par la juge en chef associée de la Cour supérieure, l'honorable Catherine La Rosa. La juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, et les autres juges en chef des tribunaux judiciaires prendront la parole, de même que le ministre de la Justice du Québec et une représentante du ministre de la Justice du Canada. Enfin, des juges répondront à des questions d'intérêt provenant d'organismes de la région de Québec. Les citoyens et citoyennes sont donc invités à se joindre aux membres de la magistrature pour cette cérémonie qui abordera, entre autres, certains enjeux du système judiciaire québécois.

L'objectif de cette nouvelle formule est de favoriser l'accès à la justice, notamment par la compréhension des enjeux, des priorités et des initiatives porteuses qui concernent les tribunaux judiciaires dans la région de Québec.

Date : Le vendredi 6 septembre 2024

Endroit : Édifice Marc-André-Bédard, Palais de justice de Québec, 300 boulevard Jean-Lesage (Québec) G1K 8K6

15 h : Séance publique animée par madame Isabelle Mathieu, Tout savoir sur le travail des juges (salle 3.14, 3e étage)

16 h 30 : Cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2024 (salle Gabrielle-Vallée, 4.01, 4e étage)

Comme dans plusieurs palais de justice, des mesures de sécurité seront déployées et une arche de sécurité sera en fonction, ce qui pourrait occasionner des délais d'attente. Il est donc recommandé aux personnes qui souhaitent assister aux événements d'arriver à l'avance.

SOURCE Tribunaux du Québec

Source : Caroline St-Pierre, Responsable des communications, [email protected], 418 570-7719