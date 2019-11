LAVAL, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a été informé, par l'entremise d'une plainte à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services et déposée par des employés du bloc opératoire, d'un événement survenu au bloc opératoire de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé qui a entraîné le décès d'un patient le 1er novembre dernier. Après avoir procédé à l'analyse de la situation et consulté les autorités compétentes, le CISSS de Laval a interpelé le Service de police de Laval afin qu'il mène une enquête. Les ordres professionnels concernés ainsi que le Bureau du Coroner ont également été avisés.

Dès que le CISSS de Laval a été mis au fait de la situation, il a posé toutes les actions nécessaires pour s'assurer de la qualité des soins et services offerts à l'hôpital. Le médecin concerné par l'événement a été relevé de ses fonctions. Ce dernier a, par la suite, remis sa démission. Le CISSS de Laval a rencontré et accompagné la famille du patient décédé et a aussi proposé de l'aide psychosociale aux employés du bloc opératoire.

Le CISSS de Laval attendra les résultats des différentes enquêtes pour émettre d'autres commentaires.

