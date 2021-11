Duran Laplante, âgé de 25 ans, mesure 168 cm (5 pi 6 po) et pèse 86 kg (190 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux bruns. Il a un tatouage d'une larme à côté de son œil gauche, un tatouage d'un hibou sur le haut de son torse/cou, un tatouage d'un loup sur sa main gauche et d'une fleur sur sa main droite. Il purge actuellement une peine de 3 ans, 3 mois pour homicide involontaire coupable.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Duran Laplante est prié de communiquer avec le service de police de Prince Albert.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

