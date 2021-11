Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Rosthern de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Norman Cardinal est âgé de 34 ans. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Il purge actuellement une peine de 2 ans, 2 mois et un jour pour possession de biens criminellement obtenus (X2), présence illégale dans une maison d'habitation, fuite d'un agent de la paix, possession d'une arme en contravention d'une ordonnance d'interdiction, possession non autorisée d'une arme prohibée dans un véhicule automobile, agression d'un agent de la paix avec une arme ou une imitation d'arme, possession d'une arme dans un dessein dangereux, entrave à un agent de la paix et conduite dangereuse d'un moyen de transport.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Norman Cardinal est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Service correctionnel Canada, [email protected], 306-222-2258