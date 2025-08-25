Période de consultation publique sur le rapport provisoire sur le programme de suivi pour 2024-2025

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 25 août 2025 /CNW/ - Le programme de suivi de l'évaluation régionale (ER) du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, qui permet de suivre et de rendre compte de l'avancement des engagements énoncés dans la réponse ministérielle au rapport du Comité de l'évaluation régionale.

Conformément au mandat établi pour le programme de suivi de l'ER, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les groupes autochtones et le public à formuler des commentaires sur le rapport provisoire sur le programme de suivi pour 2024-2025. Les commentaires reçus seront utilisés pour améliorer le rapport final.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80156). Le rapport provisoire sur le programme de suivi pour 2024-2025 est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 24 septembre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Quelles sont les prochaines étapes?

Après la période de consultation publique, le rapport provisoire sur le programme de suivi pour 2024-2025, y compris toutes les modifications apportées pour tenir compte des commentaires reçus, sera communiqué aux ministères fédéraux et provinciaux signataires de l'accord régional d'évaluation afin qu'ils l'approuvent. Le rapport final sera ensuite publié sur le Registre.

Restez à l'affût en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC #ÉvaluationExtracôtièreTNL ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Qu'est-ce que l'évaluation régionale?

L'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador a été achevée en février 2020. Elle visait à améliorer l'efficacité et l'efficience du processus d'évaluation des projets de forage exploratoire dans la zone d'étude, tout en s'assurant de respecter et de maintenir les niveaux les plus élevés de protection environnementale. En réponse aux recommandations du rapport définitif d'évaluation régionale, le gouvernement du Canada met en œuvre un programme de suivi de l'évaluation régionale, qui suit et rend compte de l'efficacité des engagements du gouvernement.

