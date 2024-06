Invitation aux commentaires du public sur le rapport du programme de suivi pour 2023-2024

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a procédé à la mise en œuvre d'un programme de suivi de l'évaluation régionale (ER) du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, qui permet de suivre et de rendre compte de l'avancement des engagements énoncés dans la réponse ministérielle au rapport du Comité de l'évaluation régionale.

Conformément au mandat établi pour le programme de suivi de l'ER, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les communautés autochtones à commenter le rapport du programme de suivi pour 2023-2024. Les commentaires reçus seront utilisés pour améliorer le rapport.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne sur la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80156). Le rapport du programme de suivi pour 2023-2024 est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent faire part de leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles avant 23 h 59 le 6 juillet 2024. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Quelles sont les prochaines étapes?

Après de la période de consultation publique, le rapport du programme de suivi pour 2023-2024, y compris les modifications apportées pour tenir compte des commentaires reçus, sera communiqué aux ministères fédéraux et provinciaux signataires de l'accord régional d'évaluation afin qu'ils l'approuvent. Il sera ensuite publié sur le Registre.

Qu'est-ce que l'évaluation régionale?

L'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador a été achevée en février 2020. Elle visait à améliorer l'efficacité et l'efficience du processus d'évaluation des projets de forage exploratoire dans la zone d'étude, tout en s'assurant de respecter et de maintenir les niveaux les plus élevés de protection environnementale. En réponse aux recommandations du rapport définitif d'évaluation régionale, le gouvernement du Canada met en œuvre un programme de suivi de l'évaluation régionale, qui suit et rend compte de l'efficacité des engagements du gouvernement.

