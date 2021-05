En vertu des ententes, EVAH se dotera d'un portefeuille diversifié de technologies ciblant trois espèces

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - EVAH Corp (EVAH ou "l'entreprise") a annoncé aujourd'hui la signature de quatre contrats avec Elanco Animal Health Incorporated (NYSE : ELAN) (Elanco ou "l'entreprise") pour l'acquisition et le développement de technologies en santé animale. EVAH est une entreprise de biotechnologies spécialisée en développement de produits biologiques visant à protéger les animaux d'élevage des maladies bactériennes. Elle développe également des solutions axées sur le microbiome pour favoriser la croissance.

Les quatre contrats signés entre EVAH et Elanco concernent quatre produits en développement (deux additifs alimentaires et deux vaccins) ciblant trois espèces : les saumons, les porcs et la volaille. EVAH souhaite développer les produits jusqu'à l'étape de précommercialisation en travaillant en étroite collaboration avec Elanco tout au long du processus. Les modalités de l'entente demeurent confidentielles, mais n'impliquent pas l'investissement de capitaux d'Elanco dans EVAH.

« EVAH aspire à porter le développement durable de la santé animale à un niveau supérieur, a déclaré Michel Fortin, directeur général d'EVAH. En tirant parti de la vaste expérience en commercialisation que nous avons acquise dans le cadre de nos succès entrepreneuriaux, nous consacrons maintenant nos efforts à l'approvisionnement, à l'acquisition et à l'accréditation de molécules et de technologies pour développer des produits efficaces afin de répondre à d'importants besoins non comblés en matière de santé animale. Nous avons sollicité Elanco de façon proactive et sommes fiers d'avoir conclu ces ententes aujourd'hui. »

« Le partenariat actuel d'Elanco avec EVAH s'appuie sur une relation de longue date entre les deux groupes ainsi que sur la certitude que nous pouvons collaborer efficacement pour porter le développement des produits à l'étape de précommercialisation, a déclaré Scott Holmstrom, vice-président, Développement de produits et Innovation, Elanco. Cette mentalité s'arrime avec notre approche visant à promouvoir l'innovation par l'entremise de partenariats et de collaborations externes pour la mise en marché de nos produits. »

Après le succès retentissant qu'a connu Prevtec Microbia, ce sont la plupart des membres de la direction et de l'équipe scientifique à l'origine de celui-ci qui sont une fois de plus réunis au sein d'EVAH. Les bureaux et les laboratoires sont répartis au Québec (Montréal, Saint-Hyacinthe et Laval) et à l'Île-du-Prince-Édouard.

À propos d'Elanco

Elanco est un chef de file mondial en matière de santé animale qui consacre ses activités au développement et à la prestation de produits et services pour la prévention et le traitement des maladies affectant les animaux d'élevage et de compagnie. L'entreprise apporte ainsi une valeur ajoutée aux agriculteurs, aux propriétaires d'animaux, aux vétérinaires, aux intervenants du secteur animalier et à la société dans son ensemble. Forte de plus de 70 ans d'expérience en santé animale, Elanco s'engage à aider sa clientèle à améliorer la qualité des soins fournis aux animaux, tout en ayant une incidence concrète sur les collectivités locales et mondiales. L'entreprise s'appuie sur sa conviction que les animaux d'élevages et de compagnie enrichissent nos vies ainsi que sur ses engagements à l'égard de la durabilité en santé et des facteurs ESG pour contribuer à la santé des animaux, des humains et de la planète. Pour en savoir plus, visitez www.elanco.com.

À propos d'EVAH Corp

À titre de vecteur d'innovation en matière de santé animale, EVAH est une entreprise canadienne de biotechnologie dotée d'une perspective mondiale qui préconise l'innovation pour un avenir meilleur. Son équipe de gestionnaires et de scientifiques mise sur l'acquisition et le développement de technologies et collabore avec des experts en recherche et développement pour porter ses solutions à l'étape de précommercialisation. EVAH est positionnée pour réagir aux tendances mondiales dans le domaine de l'élevage d'animaux destinés à la consommation et pour cibler des marchés en pleine croissance. À cette fin, l'entreprise propose des solutions visant à accroître la productivité afin de nourrir la population de façon durable au moyen de techniques de production saines, tout en répondant à la demande des consommateurs pour des protéines sans antibiotiques. www.evahgroup.ca

SOURCE EVAH Corp

Renseignements: Communications corporatives : Nicole Blanchard, + 514-961-0229, [email protected]