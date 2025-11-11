Évadez-vous, régalez-vous et célébrez entre amies au Salon National de la Femme - les 15 et 16 novembre !

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Mesdames, il est temps de mettre le quotidien sur pause et de vous offrir une journée entièrement dédiée au plaisir, à la détente et à l'indulgence ! Le Salon National de la Femme est de retour les 15 et 16 novembre à ExpoCité - Centre de foires, et c'est l'occasion parfaite de laisser les responsabilités de côté, de rassembler vos meilleures amies et de profiter d'une sortie bien méritée ! Magasinez les dernières tendances, savourez de délicieux cocktails ou laissez-vous chouchouter avec des soins beauté -- cet événement est entièrement consacré à VOUS. C'est votre moment pour décrocher, vous divertir et créer des souvenirs inoubliables dans une ambiance vibrante et remplie de rires.

Ce qui vous attend au salon :

Sur la Scène Principale : des spectacles en direct, des défilés de mode, des invités spéciaux dont Karine Joncas et Giuliana la fée de l'ouest, sans oublier une performance inspirée de Magic Mike , des danseurs de Bollywood, et un adorable défilé de mode canin signé Zoe Haute Couture !

, des danseurs de Bollywood, et un adorable défilé de mode canin signé Zoe Haute Couture ! Virée magasinage : découvrez les dernières tendances et les produits incontournables proposés par plus de 250 exposants, avec un accent particulier sur les marques locales. Profitez-en pour faire vos achats des Fêtes à l'avance au Marché de Noël.

Plaisirs gourmands : Laissez-vous tenter par l'ultime journée entre filles à la zone Saveurs et Passions, présentée par le Jus d'orange de la Floride.

Exprimez votre créativité : Participez à l'atelier créatif d'une heure de La Shop à Savons et repartez avec une chandelle et un parfum à bille personnalisé !

Marché de Noël : Explorez des cadeaux uniques juste à temps pour vos achats de Noël. L'endroit idéal pour trouver un trésor spécial pour cette personne pour qui il est difficile de trouver un cadeau.

Laissez-vous inspirer : Assistez à des conférences et ateliers enrichissants sur la Scène Atelier.

Maîtrisez l'art culinaire : Regardez des chefs locaux à l'œuvre sur la Scène Culinaire.

Faites-vous plaisir : Profitez de mises en plis et coiffures gratuits à la Scène du Salon, présentée par LE Salon Marcel Pelchat-- parce que vous méritez bien un petit moment de détente !

Sacs d'échantillons gratuits : Les premières visiteuses à franchir les portes chaque jour recevront un sac-cadeaux rempli d'échantillons (jusqu'à épuisement des stocks !).

Quand : 15 et 16 novembre 2025

Où : ExpoCité - Centre de foires

Heures d'ouverture : Samedi 15 novembre : 9 h à 17 h, Dimanche 16 novembre : 10 h à 17 h

Billets : 14 $ + taxes et frais, en vente en ligne au salondelafemmeqc.ca

Pour toute demande d'entrevue avec une personnalité invitée ou pour organiser une couverture médiatique de l'événement, veuillez contacter :

Paula Juarez Lahore

(514) 556-3243

[email protected]

À propos de National Event Management

Le Salon National de la Femme est produit six fois par année à Calgary, Vancouver, Montréal, Ottawa, Toronto et Québec par National Event Management. Forte de plus de 45 ans d'expérience, l'entreprise produit certains des plus grands salons au Canada et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur National Event Management, visitez www.nationalevent.com.

Contact : Lisa Spodek, 1-800-891-4859 poste 225, [email protected]