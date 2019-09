Étudiants, chercheurs et leaders de demain au cœur d'une campagne de 2 G$ à l'Université McGill

Des milliers de diplômés et de donateurs du monde entier viendront soutenir la mission

d'enseignement, de recherche et de service à la société de l'Université

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université McGill a lancé aujourd'hui une campagne de financement de deux milliards de dollars qui la propulsera dans son troisième siècle d'existence. Elle souhaite ainsi mobiliser les ressources nécessaires pour bonifier l'aide financière et les bourses, prodiguer aux grands leaders de demain une formation porteuse d'avenir, et s'attaquer à certains des enjeux de société les plus pressants par la recherche et l'innovation.

Lancée à l'aube du 200e anniversaire de l'Université, qui sera célébré en 2021, Forgé par McGill : La campagne de notre troisième siècle est la campagne de financement la plus ambitieuse de l'Université à ce jour.

« L'Université arrive à l'orée de son troisième siècle dans un monde en profonde mutation sociale, environnementale et technologique », souligne Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. « Dans ce contexte, nous devons redéfinir en profondeur l'université internationale du xxie siècle, et grâce au soutien de sa communauté mondiale de diplômés, d'amis et de donateurs, l'Université McGill est bien placée pour donner le ton. »

Les fonds de la campagne seront répartis en quatre grands volets :

600 millions de dollars seront consacrés à diverses bourses et autres formes de soutien aux étudiants

et autres formes de soutien aux étudiants 250 millions de dollars iront à la formation pratique : études sur le terrain, échanges étudiants, recherche interdisciplinaire et stages venant compléter les cours théoriques

: études sur le terrain, échanges étudiants, recherche interdisciplinaire et stages venant compléter les cours théoriques 750 millions de dollars permettront d' accélérer la réalisation de découvertes et de percées grâce à la recherche dans les sphères stratégiques

grâce à la dans les sphères stratégiques 100 millions de dollars nourriront l'innovation dans nos facultés grâce au financement de démarrage, à la formation et au mentorat

Les 300 millions de dollars restants seront affectés à des projets d'immobilisations, soit à la construction et à l'agrandissement d'installations pour nos étudiants, nos professeurs et nos chercheurs.

Pour en savoir plus : https://mcgill.ca/x/Zme

Contenu médiatique : https://mcgill.ca/newsroom/article/special-announcement

