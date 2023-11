Études de Dunsky et de Ressources naturelles Canada pour l'APCHQ

Caché dans nos maisons, l'équivalent de la production d'énergie de 2,5 barrages : nul besoin d'en construire d'autres

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Un potentiel énorme d'efficacité énergétique se cache dans nos maisons, selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ).

« Pour réussir sa transition vers la carboneutralité d'ici 2050, le Québec devra trouver ou générer 100 TWh. Avec des mesures simples d'isolation et d'étanchéification, nous pourrions aller chercher un potentiel réalisable de 11 à 15 TWh dans nos bâtiments résidentiels[1]. C'est l'équivalent de la production annuelle de 2,5 barrages La Romaine, ou de la consommation de 850 000 ménages sur un an. En 2023, c'est un non-sens de penser à développer de nouvelles ressources quand on n'utilise pas à plein potentiel et même qu'on gaspille l'existante », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Le plus grand gain se trouve dans les maisons unifamiliales construites avant 1960, en milieu rural, avec 5.8 TWh, ce qui représente la moitié du potentiel réalisable total de 11 à 15 TWh.

Un potentiel considérable, moins cher et moins controversé

Ce potentiel considérable, qui peut être récolté à court terme en suscitant moins d'enjeux d'acceptabilité sociale, est moins cher que de nouveaux approvisionnements : l'étude de Dunsky réalisée pour l'APCHQ estime les coûts à environ 18 ¢/kWh par rapport à des bénéfices de 21-37 ¢/kWh.

Un rôle central pour les entrepreneurs membres de l'APCHQ, qui œuvrent majoritairement dans le secteur résidentiel

Les entrepreneurs généraux et spécialisés ont un rôle central à jouer dans l'exploitation du potentiel d'efficacité énergétique résidentiel, non seulement par leur rôle d'installateur, mais également parce que les consommateurs se tournent vers eux pour les guider vers les bons choix énergétiques.

« Le travail réalisé par l'APCHQ est très important non seulement pour la transition énergétique, mais aussi pour les propriétaires, les locataires et l'ensemble de la société. Grâce à une industrie et des membres proactifs sur ces enjeux, tout le monde pourra en bénéficier grandement », affirme Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l'énergie, Département des sciences de la décision, HEC Montréal.

L'élément clé : accélérer les rénovations d'enveloppe du bâtiment

Bien que l'adoption récente de thermopompes par les Québécois et les Québécoises est prometteuse, si la maison est mal isolée, cela revient à chauffer l'extérieur. Les rénovations d'enveloppe de bâtiment doivent rapidement s'accélérer et être normalisées afin de faciliter l'électrification de l'économie et l'accès à la ressource pour toutes les Québécoises et les Québécois. Par ailleurs, l'étude démontre le double avantage d'isoler, d'étancheiser et de faire usage d'une thermopompe.

Dans un mémoire déposé au ministre de l'Économie et de l'Énergie ainsi qu'à Hydro-Québec en octobre 2023, l'APCHQ proposait plusieurs recommandations visant à aller chercher ce potentiel d'efficacité énergétique dans le bâtiment résidentiel existant.

Développer un règlement pour des rehaussements énergétiques minimaux de travaux de rénovation, appuyé de mesures financières. Rehausser les standards d'efficacité énergétique du Code de construction chaque cinq ans vers un palier supérieur, en offrant une prévisibilité au marché. Instaurer une cote énergétique provinciale, inspirée de l'exemple français, qui inclurait la divulgation obligatoire pour les petits immeubles locatifs multirésidentiels. Permettre d'arrimer les subventions provinciales et fédérales en efficacité énergétique, et de doubler les aides financières. Bonifier les programmes pour les rénovations écoénergétiques des habitations, y compris le locatif multirésidentiel. Mettre sur pied une offre d'accompagnement simplifiée, comme un guide énergétique ou un conseiller/concierge énergétique. Développer un plan de communication-marketing ambitieux afin de promouvoir les formations et démontrer la rentabilité de ces mesures pour les entrepreneurs et leurs clients. Intégrer des audits de performance énergétique lors d'inspection.

À propos de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

L'APCHQ regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

_____________________________________ 1 Études de Dunsky et de Ressource naturelles Canada réalisées pour l'APCHQ en 2023, disponibles sur demande.

