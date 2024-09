MONTRÉAL et CAMPBELL, Californie, le 11 septembre, 2024 /CNW/ - WEKA, une entreprise spécialisée dans les plateformes de données conçues pour l'Intelligence Artificielle (IA), et S&P Global Market Intelligence dévoilent ce jour les résultats de leur deuxième rapport annuel sur les tendances mondiales en matière d'IA (2024 Global Trends in AI) depuis l'événement ALL IN AI 2024. L'étude, réalisée à l'échelle mondiale par S&P Global Market Intelligence pour WEKA, a sondé plus de 1 500 praticiens et décideurs du secteur de l'IA afin de cerner les grandes tendances influençant l'adoption et l'intégration de cette dernière. Le rapport contient également des perspectives quant aux meilleures pratiques adoptées par les organisations qui se démarquent comme cheffes de file de la révolution IA.

« L'un des constats les plus frappants de notre étude sur les tendances en matière d'IA en 2024 est le rythme de changement étonnant observé depuis l'arrivée de ChatGPT 3 et des premiers modèles d'IA générative sur le marché au début de 2023. En moins de deux ans, l'adoption de l'IA générative a dépassé toutes les autres applications d'IA au sein des entreprises, caractérisant ainsi une nouvelle cohorte de leaders de l'IA et façonnant un marché émergent de fournisseurs de services infonuagiques spécialisés en IA et GPU, déclare John Abbott, analyste principal en recherche chez 451 Research, une division de S&P Global Market Intelligence. Nous sommes désormais en mesure de constater une corrélation directe entre les entreprises ayant atteint une maturité accrue en matière d'IA et l'augmentation de leurs revenus, l'amélioration de leur efficacité opérationnelle ainsi qu'un délai de mise en marché plus rapide pour les innovations produit. »1

Le nouveau rapport démontre également que, bien que l'IA soit désormais plus largement mise en œuvre dans les organisations mondiales, des obstacles subsistent pour la déployer à grande échelle. Les architectures de données ont été un thème récurrent dans le rapport de cette année, conduisant à la première vague de leaders émergents en IA pendant que de nombreuses entreprises peinent encore à évoluer à ce niveau. La disponibilité des processeurs graphiques (GPU) était un autre défi fréquemment cité, d'autant que des disparités régionales persistent, suggérant que la demande mondiale en IA dépasse l'accès aux accélérateurs et aux GPU nécessaires pour alimenter ces projets. De nombreuses organisations ont adopté avec succès des offres d'infrastructure en IA en tant que service provenant de fournisseurs de services infonuagiques à grande échelle ainsi que de nouveaux marchés émergents en infonuagique d'IA et de GPU pour surmonter cet écart entre l'offre et la demande et soutenir leurs initiatives d'IA générative.

Voici les faits saillants du rapport 2024 sur les tendances en matière d'IA :

Les applications d'IA deviennent de plus en plus omniprésentes au sein des entreprises

33 % des répondants au sondage ont atteint un déploiement à grande échelle au sein de l'entreprise, avec des projets d'IA largement déployés et générant une valeur commerciale significative, en comparaison à 28 % l'année dernière.

L'Amérique du Nord est en tête de l'adoption de l'IA au sein des entreprises, avec 48 % des répondants nord-américains indiquant que l'IA est largement mise en œuvre, contre 26 % dans la région Asie-Pacifique et 25 % en Europe , Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). L'amélioration des produits et l'efficacité opérationnelle sont des moteurs d'investissement clés pour les organisations. Elles utilisent l'IA pour améliorer la qualité des produits ou services (42 %), cibler la croissance des revenus (39 %), améliorer la productivité de la main-d'œuvre (40 %) ainsi que l'efficacité des Technologies de l'Information (TI) (41 %), et accélérer le rythme de l'innovation de manière générale (39 %).

L'IA générative a rapidement éclipsé les autres applications d'IA

Une proportion impressionnante de 88 % des organisations sondées explorent activement l'IA générative, surpassant de loin les autres applications d'IA telles que les modèles de prédiction (61 %), la classification (51 %), les systèmes experts (39 %) et la robotique (30 %).

L'adoption de l'IA générative explose : 24 % des répondants disent déjà considérer l'IA générative comme étant une capacité intégrée à travers l'organisation. Pour un autre 37 %, des projets en IA générative sont en production, bien que non encore déployés à grande échelle. Seulement 11 % ne prévoient pas d'investir du tout dans l'IA générative.

De nombreux projets d'IA échouent à se déployer à grande échelle : les architectures de données traditionnelles en sont la cause

En moyenne, les organisations ont 10 projets d'IA en phase pilote et 16 en déploiement limité, mais seulement six sont déployés à grande échelle.

La qualité des données est le principal défi quand il s'agit de passer les projets d'IA en phase de production.

Les inhibiteurs technologiques les plus fréquemment cités en ce qui concerne le déploiement de l'IA / de l'apprentissage automatique sont le stockage et la gestion des données (35 %), avant l'informatique (26 %), la sécurité (23 %) et le réseau (15 %). Cela démontre que de nombreuses organisations peinent à bâtir des bases de données solides, ralentissant leurs projets en IA.

La disponibilité des GPU reste limitée, influençant les décisions d'infrastructure

Quatre organisations sur dix estiment que l'accès aux accélérateurs d'IA est une considération majeure dans leurs décisions autour de l'infrastructure, et 30 % citent la disponibilité des GPU parmi leurs trois défis les plus sérieux pour faire passer les modèles d'IA en production.

Les principales voies à travers lesquelles les organisations accèdent aux GPU : les répondants utilisent des nuages publics à très grande échelle (hyperscale public clouds) (46 %) et de plus en plus des fournisseurs de services infonuagiques GPU (32 %) pour l'entraînement des modèles.

Les préoccupations concernant l'impact environnemental de l'IA persistent, mais ne ralentissent pas son adoption

Près des deux tiers (64 %) des organisations se disent préoccupées par l'impact des projets d'IA/apprentissage automatique sur leur consommation d'énergie et leur empreinte écologique ; 25 % indiquent être très préoccupées.

42 % des organisations rapportent avoir investi dans du matériel/systèmes TI écoénergétiques pour atténuer les impacts environnementaux potentiels de leurs initiatives d'IA au cours des 12 derniers mois, dont 56 % estiment que cela a eu un impact « élevé » ou « très élevé ».

« Tout comme l'internet, le téléphone intelligent et l'informatique infonuagique avant elle, l'IA représente un changement de paradigme qui laissera une empreinte indélébile sur les entreprises et la société. Elle définit déjà une nouvelle génération de leaders et de perturbateurs de l'industrie, déclare Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. Contrairement aux transitions technologiques du passé, l'adoption et la maturation de l'IA se développent à une vitesse sans précédent. Les conclusions du rapport 2024 sur les tendances en matière d'IA de S&P Global démontrent que la première vague de leaders en IA renforce déjà leur avantage concurrentiel en accélérant l'innovation organisationnelle et la production avec un temps de mise sur le marché plus rapide, impactant positivement leurs résultats financiers. Ceux qui sont moins avancés en matière d'IA risquent de se laisser distancer. Pour survivre et prospérer à l'ère de l'IA, les organisations doivent trouver des partenaires en matière de technologie de confiance pour les aider à franchir le cap et s'assurer qu'elles peuvent s'adapter avec agilité à tout ce que l'avenir leur réserve. »

Pour lire l'intégralité de l'étude 2024 sur les tendances mondiales en matière d'IA de S&P Global Market Intelligence, visitez le site www.weka.io/trends-in-AI.

Méthodologie de recherche

Les résultats du rapport Tendances mondiales en matière d'IA 2024 de S&P Global Market Intelligence proviennent d'un sondage réalisé au deuxième trimestre 2024 auprès de 1 519 décideurs et profils influents en matière d'IA et d'apprentissage automatique issus des entreprises, d'organismes de recherche, ou travaillant chez des fournisseurs bâtissant des technologies, produits et solutions en IA. L'étude a priorisé les répondants ayant des projets d'IA/apprentissage automatique en phase pilote ou en production dans les industries suivantes : aérospatiale et défense, automobile, énergie/pétrole et gaz, finance, gouvernement, santé, enseignement supérieur, technologies de l'information et services, sciences biologiques, les industries manufacturières, médias/divertissement, télécommunications, transport et logistique, et services publics. Le rapport s'appuie également sur des connaissances contextuelles issues d'autres recherches menées par S&P Global.

À propos de WEKA

WEKA redéfinit l'approche de la pile de données d'entreprise à l'ère de l'intelligence artificielle. La plateforme de données WEKAMD établit la norme en matière d'infrastructure IA grâce à une architecture infonuagique reposant sur une IA native déployable partout et offrant une portabilité de données fluide, que ce soit à travers les environnements sur site, infonuagiques, ou périphériques (edge). Elle transforme ainsi les silos existants de données en véritables réseaux de données dynamiques en mesure d'accélérer les GPU, l'entraînement et l'inférence des modèles d'IA, ainsi que d'autres charges de travail à haute-performance, permettant d'œuvrer de manière plus efficace, de consommer moins d'énergie et de réduire les émissions carbones associées. WEKA aide les entreprises et les organismes de recherche les plus innovants au monde à surmonter les défis complexes liés aux données afin de générer découvertes, informations et résultats plus rapidement et de manière plus durable - 4y compris 12 des entreprises du Fortune 50. Pour en savoir plus, visitez www.weka.io ou connectez-vous avec WEKA sur LinkedIn, X, et Facebook.

