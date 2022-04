Étude sur la fiscalité par IG Gestion de patrimoine - Plus d'un tiers des Canadiens ont l'impression de laisser de l'argent au fisc cette année

96 % des Canadiens prévoient produire leur déclaration de revenus avant la date limite du 2 mai

72 % demanderont les prestations gouvernementales liées à la COVID

17 % seulement décrivent la planification fiscale comme une activité qui s'étend sur toute l'année

60 % prévoient obtenir un remboursement d'impôt, estimé en moyenne à 2400 $

WINNIPEG, MB, le 28 avril 2022 /CNW/ - À l'approche de la date limite du 2 mai, date à laquelle la plupart des Canadiens doivent produire leur déclaration de revenus pour 2021, IG Gestion de patrimoine a publié aujourd'hui les résultats d'une étude selon laquelle de nombreux contribuables craignent de laisser de l'argent au fisc cette année. Par ailleurs, ils doutent de profiter pleinement de tous les avantages fiscaux à leur disposition.

Menée en partenariat avec Pollara Strategic Insights, l'étude a révélé que plus d'un tiers (36 %) des déclarants estiment ne pas remplir leur déclaration de revenus de manière optimale et laisser de l'argent au fisc. Parmi les autres constatations de l'étude, mentionnons les suivantes :

Quelque 96 % des Canadiens prévoient produire leur déclaration de revenus de 2021 avant la date limite (2 % de plus que l'an dernier).

Moins de la moitié (40 %) disent avoir très confiance de profiter pleinement de toutes les déductions fiscales auxquelles ils ont droit.

72 % ont confiance de demander les déductions fiscales liées à la COVID auxquelles ils ont droit, tandis que 50 % seulement indiquent bien les comprendre.

« Notre étude montre clairement que la vaste majorité des Canadiens sont responsables et entendent produire leur déclaration de revenus avant la date limite, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Toutefois, les résultats révèlent également que bon nombre ne remplissent peut-être pas leur déclaration de manière optimale et ont besoin de précisions sur de nombreuses questions liées à la fiscalité.

« Compte tenu de la complexité des règles fiscales, les Canadiens ont tout intérêt à faire appel à un professionnel pour les aider à remplir leur déclaration. La déclaration de revenus n'étant pas synonyme de planification fiscale, ils doivent également travailler avec un conseiller pour élaborer une stratégie fiscale globale dans le cadre d'un plan financier complet. Chaque dollar que vous n'avez pas à donner au fisc peut servir à bonifier vos placements et votre épargne et vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement », a ajouté le président et chef de la direction.

La planification fiscale - Plus qu'une question de dates limites

L'étude a également révélé que moins de la moitié des Canadiens s'occupent de leur planification fiscale tout au long de l'année, 17 % seulement la décrivant comme une activité qui s'étend sur une année complète.

« Nous sommes nombreux à penser aux questions fiscales uniquement au dernier trimestre de l'année civile, fait remarquer Damon Murchison. En faire une activité régulière présente de nombreux avantages, à savoir s'assurer de disposer de tous les documents et feuillets essentiels, être en mesure de reporter et de réduire l'impôt au minimum grâce aux déductions et crédits d'impôt disponibles et éviter de devoir s'organiser à la dernière minute pour produire sa déclaration avant la date limite. »

Remboursements d'impôt : pour épargner et voyager

L'étude a également porté sur les remboursements d'impôt. Quelque 60 % des répondants ont indiqué s'attendre à recevoir un remboursement d'impôt pour 2021, estimé en moyenne à 2 400 $. Quant à savoir quelle utilisation ils entendent faire de cet argent, mentionnons les principales :

épargne ou placements (29 %);

voyages (14 %);

rénovations domiciliaires (9 %); et

remboursement hypothécaire (6 %).

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 116,3 milliards de dollars au 31 mars 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 268,3 milliards de dollars au 31 mars 2022.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 31 mars au 7 avril 2022 auprès de 1 501 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des données du plus récent recensement, afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Relations avec les médias - Français : Lara Berguglia, 514-994-2382, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]