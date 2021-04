Le travail à domicile, les prestations gouvernementales reliées à la COVID et les seconds emplois sont au nombre des nouvelles considérations fiscales pour l'année d'imposition 2020

WINNIPEG, MB, le 15 avril 2021 /CNW/ - Alors qu'une année complète s'est écoulée depuis le début de la pandémie et que les Canadiens s'apprêtent à produire leurs déclarations de revenus, IG Gestion de patrimoine a publié aujourd'hui les résultats d'une étude montrant les incidences de la COVID sur la production des déclarations de revenus.

Selon cette étude, menée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG Gestion de patrimoine, près des deux tiers (64 pour cent) des Canadiens doivent tenir compte des incidences fiscales associées à la pandémie dans leurs déclarations de revenus de 2020.

46 pour cent des Canadiens demanderont une déduction fiscale pour travail à domicile;

45 pour cent devront tenir compte des incidences de la PCU ou des autres prestations gouvernementales liées à la COVID;

plus du quart devront tenir compte dans leur déclaration de revenus d'un second emploi occupé en raison de la COVID.

L'étude a également révélé que seulement le tiers des gens touchés par ces considérations estiment avoir une bonne compréhension des incidences fiscales de la COVID.

Les Canadiens prévoient produire leurs déclarations avant la date limite

De façon plus générale, bien que 94 pour cent des Canadiens aient indiqué qu'ils prévoyaient produire leurs déclarations avant la date limite du 30 avril, moins de la moitié sont convaincus qu'ils profiteront de toutes les déductions.

« Il n'y a pas eu dans l'histoire contemporaine de période des impôts comme la période actuelle. Il n'est donc pas surprenant de constater qu'un grand nombre d'entre nous ne connaissent pas les incidences fiscales de la COVID, indique Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Il est essentiel que les particuliers et les propriétaires d'entreprise comprennent mieux les questions d'ordre fiscal afin de pouvoir réduire leurs impôts et profiter pleinement de tous les avantages fiscaux auxquels ils ont droit. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, il est important de demander l'aide d'un spécialiste. »

M. Murchison a également mentionné que selon l'étude, le tiers (35 pour cent) des Canadiens confiaient à un spécialiste la préparation de leurs déclarations de revenus. Parmi ceux qui envisagent de produire eux-mêmes leurs déclarations :

44 pour cent prévoient utiliser un logiciel de préparation de déclarations de revenus;

sept pour cent produiront une déclaration papier; et

13 pour cent demanderont à un ami ou à un membre de leur famille de les aider à remplir leurs déclarations de revenus.

« Que vous produisiez vous-même votre déclaration de revenus ou que vous recouriez à un spécialiste pour le faire, le meilleur moyen de payer moins d'impôt est de faire de la planification fiscale toute l'année et de tenir compte des incidences fiscales de l'achat ou de la vente de biens, ou des investissements effectués dans des comptes non enregistrés. Il faut prendre le temps de bien comprendre votre situation particulière, explique M. Murchison. À IG Gestion de patrimoine, nos conseillers utilisent une approche globale de la planification financière et mettent notamment l'accent sur la planification fiscale, qui constitue un générateur essentiel de richesse permettant d'atteindre un véritable bien-être financier. »

Au sujet de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 26 au 29 mars 2021 auprès de 1 504 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada. S'il y a lieu, les résultats sont comparés à ceux d'une étude similaire menée du 4 au 9 avril 2019.

