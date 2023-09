Près de 90 % prévoient transmettre leur succession à la prochaine génération.

Toutefois, seulement un peu plus de la moitié ont une police d'assurance vie.

Moins d'un cinquième connaissent très bien les avantages fiscaux et les autres avantages de l'assurance vie pour leur succession.

WINNIPEG, MB, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Selon une étude sur l'assurance vie par IG Gestion de patrimoine (IG), la majorité (88 %) des Canadiennes et Canadiens à valeur élevée (définis comme des particuliers ayant un actif à investir d'au moins 1 million de dollars) prévoient transmettre leur succession à la prochaine génération. Toutefois, bon nombre de ces personnes ignorent le rôle important que joue l'assurance vie pour protéger la valeur de leur succession et atténuer les répercussions fiscales d'un transfert de patrimoine.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

Un peu plus de la moitié (54 %) des Canadiennes et Canadiens à valeur élevée ont une police d'assurance vie.

Toutefois, moins du cinquième (17 %) connaissent très bien les avantages fiscaux et les autres avantages de l'assurance vie sur leur succession.

De façon plus générale, seulement le tiers (33 %) ont une bonne compréhension des répercussions fiscales de la transmission de leur succession à leurs bénéficiaires.

Une police d'assurance vie peut aider à compenser les coûts associés à un transfert de patrimoine, y compris les frais d'homologation et l'impôt, afin que la prochaine génération reçoive le montant de l'héritage comme prévu.

« Il n'est pas surprenant d'apprendre qu'il y a tant de Canadiennes et Canadiens aisés qui souhaitent transmettre leur succession à la prochaine génération », a déclaré Alana Riley, cheffe, Assurances, Prêts hypothécaires et Solutions bancaires à IG Gestion de patrimoine. « Ce qui est préoccupant, c'est le manque de connaissances - la plupart des gens ne comprennent pas le rôle que joue l'assurance vie dans la préservation de la valeur de leur succession et la protection de leur héritage. Cette situation présente une importante occasion de formation pour les conseillères et conseillers financiers et leur clientèle. »

Mme Riley a souligné que les actifs transférés d'une génération à l'autre peuvent être assujettis à un fardeau fiscal important et que les bénéficiaires pourraient ne pas avoir les moyens de les conserver. « Prenons l'exemple d'un chalet familial transmis à la prochaine génération. Les héritières et héritiers pourraient être confrontés à des répercussions fiscales importantes et ne pas avoir les moyens de conserver le chalet. Toutefois, une police d'assurance vie - qui n'est pas imposable - peut aider à couvrir ces charges fiscales et à s'assurer que le chalet reste dans la famille. »

Des conseils complets comme solution pour pallier le manque d'assurance vie

La majorité (78 %) des Canadiennes et Canadiens à valeur élevée travaillent avec une conseillère ou un conseiller financier, mais peu discutent avec leur conseillère ou conseiller du rôle que peut jouer l'assurance vie dans le cadre de leur plan financier et successoral.

Voici ce que l'étude a révélé :

Seulement les deux cinquièmes (42 %) affirment que leur conseillère ou conseiller financier leur fournit des stratégies pour réduire le fardeau fiscal au moyen de l'assurance vie.

Seulement un tiers (36 %) affirment que leur conseillère ou conseiller financier discute d'assurance vie dans le cadre de leur plan financier et successoral.

« Il est rassurant de voir combien de Canadiennes et Canadiens à valeur élevée demandent conseil à leur conseillère ou conseiller financier, affirme Mme Riley. « Toutefois, dans le cadre de ces conversations, les conseillères et conseillers ont l'occasion de rappeler à la clientèle qu'au nom de la préservation du patrimoine et de la maximisation de la succession pour la prochaine génération, l'assurance vie peut jouer un rôle essentiel. »

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon en ligne de 500 adultes canadiens à valeur élevée, qui possèdent un actif à investir d'au moins 1 000 000 $ et qui sont au moins les décideurs communs à l'égard de ces placements. Cette étude a été effectuée du 8 au 15 août 2023. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à plus ou moins 4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 117,8 milliards de dollars au 31 août 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 262 milliards de dollars au 31 août 2023.

