Étude publique du budget 2021 et du PDI 2021-2030 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la STM

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Du 18 au 26 novembre 2020, la Commission sur les finances et l'administration procèdera à l'étude publique du budget de fonctionnement 2021 et du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de Montréal, de ses sociétés paramunicipales et de la Société de transport de Montréal. Conformément aux consignes sanitaires, les séances se tiendront en visioconférence. La population est invitée à suivre les présentations qui seront webdiffusées à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/etudebudget2021. L'horaire détaillé peut être consulté sur cette même page web.

DÉROULEMENT

1) Présentations des unités d'affaires

Les unités d'affaires et sociétés paramunicipales présenteront à tour de rôle leur budget de fonctionnement 2021 et leur PDI 2021-2030. Après chaque présentation, du temps sera réservé à la lecture des questions et des commentaires du public. Pour poser une question, prière de remplir le formulaire web disponible à l'adresse ville.montreal.qc.ca/etudebudget2021. Une question distincte doit être inscrite pour chacun des services concernés. Les questions seront lues séance tenante et les services y répondront. La Commission s'engage à lire une question par personne. Cependant, si le temps le permet, un maximum de deux questions par personnes pourraient être lues.

Pour toute question, joindre le secrétariat des commissions permanentes par téléphone : 514 872-3000.

2) Séances d'élaboration des recommandations à huis clos

Au terme des présentations des unités d'affaires, la Commission se réunira pour élaborer ses recommandations en séances de travail à huis clos.

3) Séance d'adoption des recommandations

Par la suite, la Commission adoptera ses recommandations en public dans le cadre d'une assemblée qui se tiendra en visioconférence le 7 décembre, à 14 h. La séance sera webdiffusée sur la page du dossier. Le projet de recommandations de la Commission pourra être consulté sur cette même page web à partir de 9 h, le même jour.

Un formulaire web sera également disponible sur la page web du dossier, entre 9 h et 12 h le jour de cette assemblée, pour inscrire une question dans le cadre de la séance d'adoption des recommandations. Les questions seront lues séance tenante dans le cadre de la période de questions du public et la Commission y répondra. A priori, une seule question par personne sera lue. Cependant, si le temps le permet, un maximum de deux questions par personnes pourraient être lues.

DOCUMENTATION

Les documents relatifs à ces assemblées seront disponibles pour consultation dès le 12 novembre 2020 en après-midi, à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/etudebudget2021.

SOURCE Ville de Montréal - Direction du Greffe

Renseignements: Service du greffe, Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au bureau de la présidence du conseil, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3000 - Télécopieur : 514 872-5655, ville.montreal.qc.ca/commissions, @Comm_MTL