Étude pour le Mois de sensibilisation à la dyslexie : Les Canadiens réclament plus de financement pour soutenir les enfants

La dyslexie touche de 15 à 20 pour cent des enfants et nuit à leur capacité de lire, d'écrire et d'épeler

86 pour cent des Canadiens réclament plus de fonds publics pour soutenir les enfants dyslexiques

Plus de 90 pour cent souhaitent que les enseignants soient mieux formés sur la dyslexie

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Pour marquer le lancement du Mois de sensibilisation à la dyslexie en octobre, Dyslexia Canada a rendu publics les résultats d'une étude portant sur les perceptions des Canadiens à l'égard de ce trouble d'apprentissage, qui touche de 15 à 20 pour cent de la population.

Réalisée par Pollara pour le compte de Dyslexia Canada, l'étude a révélé ce qui suit :

La majorité des Canadiens (86 pour cent) souhaitent plus de fonds publics pour soutenir les enfants dyslexiques et pour accroître la sensibilisation à ce trouble d'apprentissage.

Selon plus de neuf Canadiens sur dix (92 pour cent), il est important que les enseignants soient mieux formés sur la dyslexie.

Moins d'un tiers (30 per cent) disent qu'ils pourraient reconnaître ce trouble d'apprentissage chez une personne.

« Il est encourageant de constater que la vaste majorité des Canadiens estiment que les personnes dyslexiques doivent recevoir plus de soutien, fait remarquer Keith Gray, fondateur et président de Dyslexia Canada. Chez les enfants, la dyslexie se manifeste par des difficultés à lire, à écrire et à épeler. La stigmatisation et la honte rendent leur parcours scolaire plus difficile, ce qui explique le taux de décrochage plus élevé, la dépression, les abus, l'incarcération et l'analphabétisme enraciné parmi les adultes canadiens. »

D'après Keith Gray, un diagnostic précoce, l'éducation et le soutien permettent à ces enfants d'atténuer les répercussions de la dyslexie dans leur vie. Presque tous les États américains ont adopté des lois à cet égard, comme d'ailleurs la plupart des pays du Commonwealth. Le Canada n'a pas légiféré pour rendre obligatoires les tests de dépistage pour tous les enfants. « C'est pourquoi Dyslexia Canada prône le dépistage obligatoire dans les écoles et l'imposition d'une formation à tous les enseignants du niveau primaire », ajoute Keith Gray.

Heureusement, les Canadiens peuvent consulter le site www.DyslexiaIDA.org pour se soumettre à un test de dépistage en ligne pour les adultes ou les enfants , ou le site www.DyslexiaCanada.org/assessors pour trouver un professionnel dans leur milieu.

Dyslexia Canada lance la campagne Mark It Read en octobre

Lancée par Dyslexia Canada avec le soutien d'IG Gestion de patrimoine, la campagne Mark It Read vise à accroître la sensibilisation à ce trouble et aux mesures à prendre pour le surmonter.

Les corrections en rouge de leur enseignant rappellent constamment aux enfants dyslexiques qu'ils peinent à suivre leurs camarades. Au cours de cette campagne, on illuminera en rouge des édifices et des monuments bien connus dans l'ensemble du Canada pour marquer le Mois de sensibilisation à la dyslexie.

« En tant qu'entreprise déterminée à améliorer la littératie et la confiance des Canadiens, IG Gestion de patrimoine est fière d'aider à promouvoir la cause de Dyslexia Canada, affirme Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Tous les enfants méritent une éducation juste et équitable, ce qui doit se traduire par un meilleur soutien en classe pour les enfants dyslexiques. »

Activités d'illumination de la campagne Mark It Read



Terre-Neuve

22 octobre : Confederation Building, St. John's

Nouvelle-Écosse

16 octobre : The Big Fiddle, Sydney

20 - 26 octobre : Nova Scotia Province House, Halifax 22 octobre : Hôtel de ville d'Halifax, Halifax Nouveau-Brunswick

24 octobre : Édifice de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Fredericton

Ontario

16 - 17 octobre : Brant Street Pier, Burlington

17 octobre : Hôtel de ville de London; JA Taylor Building et Fountain at the Forks, London

20 octobre : Enseigne 3D de Toronto, Toronto

21 octobre : Fort Erie Peace Bridge, Fort Erie 22 octobre : Hôtel de ville de Kingston, Kingston

22 octobre : Enseigne de Cambridge et Pedestrian Bridge, Cambridge

22 octobre : Tour du CN, Toronto

25 octobre : Chutes du Niagara, Niagara Manitoba

26 octobre : Enseigne de Winnipeg, Winnipeg

Saskatchewan

21 octobre : Hôtel de ville de Regina, Regina 23 octobre : Hôtel de ville de Saskatoon, Saskatoon Alberta

16 octobre : Galleria Trees, Calgary

21 octobre : Calgary Tower, Calgary

23 octobre : Hôtel de ville de Lethbridge, Lethbridge 24 octobre : Edmonton High Level Bridge, Edmonton

24 octobre : Reconciliation Bridge, Calgary Colombie-Britannique

21 octobre : BC Place, Vancouver

21 octobre : Sails of Light, Vancouver 21 octobre : Science World BC, Vancouver

Pour découvrir des idées sur la façon dont tous les Canadiens peuvent contribuer à la campagne Mark it Read, consultez le site www.dyslexiacanada.org/mark-it-read et participez à la discussion dans les médias sociaux en partageant des images des édifices et des monuments illuminés en utilisant les mots-clics #markitread et #dyslexiacanada.

Au sujet de Dyslexia Canada

Dyslexia Canada est un organisme national sans but lucratif dont la mission est de veiller à ce que chaque enfant dyslexique au Canada bénéficie d'une éducation juste et équitable. Dyslexia Canada a été fondée en 2016 pour mettre en place un porte-parole et un forum à l'échelle nationale afin de défendre la cause de tous les enfants dyslexiques. En s'associant avec des organisations professionnelles, des experts et des défenseurs de la cause, Dyslexia Canada déploie des efforts pour provoquer un changement à grande échelle en mobilisant et sensibilisant la population et en travaillant à l'adoption d'une législation visant la reconnaissance et le traitement de la dyslexie.

À propos de l'étude

Les résultats de l'étude sont basés sur un sondage mené en ligne par Pollara Strategic Insights du 30 août au 3 septembre 2019 auprès d'un échantillon aléatoire de 1 515 adultes canadiens. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada.

