MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Une récente étude menée par Léger, pour le compte de Heylist révèle que si 92 % des Canadiens ne se considèrent pas comme des influenceurs, 74 % d'entre eux affirment toutefois avoir acheté au moins un produit sur la base des recommandations de leurs amis, famille ou connaissances sur les réseaux sociaux. Que ce soit par des amis, des membres de la famille ou des connaissances, ces échanges en ligne influencent les décisions d'achat et transforment chaque individu en influenceur potentiel, souvent sans en avoir conscience.

"Il n'est pas surprenant que 27 % des canadiens pensent qu'être un influenceur nécessite une grande audience. Chez Heylist, nous voulons déboulonner ce mythe et permettre à un maximum de personnes de bénéficier de l'économie florissante de la création de contenu. En mettant en lumière le pouvoir d'influence des petits créateurs, nous contribuons activement à démocratiser cette industrie," explique Vicky Boudreau, PDG et co-fondatrice de Heylist.

Ces plus petits créateurs, appelés nano-influenceurs, ont souvent moins de 10 000 abonnés en ligne. Bien que leur portée soit plus restreinte, ils se distinguent par leur authenticité et leur lien direct avec leur communauté. Pour les marques, c'est une opportunité de se connecter de manière authentique à leurs clients à travers une multitude de voix fiables et sincères. Une tendance à surveiller, d'autant plus que 46 % des Canadiens, dont 67 % des 18-34 ans, désirent collaborer avec leurs marques préférées.

À propos de Heylist

Ayant pour mission d'offrir des opportunités aux plus petits influenceurs tout en simplifiant la vie des marketeurs, Heylist connecte ces derniers via une plateforme facile d'utilisation. En plus d'automatiser les étapes des campagnes de marketing d'influence pour ses utilisateurs, Heylist fournit aux créateurs les outils et le soutien nécessaires pour réussir, et ce, quelle que soit la taille de leur audience.

Rappelons qu'en juin dernier, afin de soutenir sa croissance, l'équipe de Heylist a clôturé une ronde sursouscrite de 1,6 M$, comptant parmi ses principaux actionnaires Accelia Capital, Investissement Québec, The51 et Anges Québec.

Résultats complets de l'étude disponibles sur demande.

SOURCE Heylist

Source: Kiara Jaouich, [email protected], 514-690-9094