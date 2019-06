Étude : le marché canadien des cartes prépayées à utilisation générale augmente à 4,3 milliards de dollars en 2018

Les banques « challenger » propulsées par les technologies financières et utilisant la technologie souple des cartes prépayées comme plateforme menant à des solutions bancaires innovantes pour les consommateurs ont stimulé cette croissance

TORONTO, le 18 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l' Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) diffuse son étude de référence annuelle, The Canadian Open-Loop Prepaid Market: 2018, qui révèle qu'un montant total de 4,3 milliards de dollars canadiens a été chargé sur des cartes prépayées à utilisation générale. Selon l'étude menée par le Mercator Advisory Group, la valeur totale chargée des cartes financées par les entreprises, le gouvernement et les consommateurs a augmenté, les cartes rechargeables d'usage général (RUG) (utilisées comme solution de substitution au compte bancaire) enregistrant la charge la plus élevée avec 2,5 milliards de dollars.

« Les données indiquent une croissance dynamique au sein du marché canadien des cartes prépayées à utilisation générale, tant en ce qui concerne le nombre de cartes achetées par les consommateurs que la valeur financière chargée sur chaque carte », a déclaré Sue Brown, directrice des services consultatifs en matière de cartes prépayées chez Mercator Advisory Group. « À mesure que nous nous tournons vers l'avenir, nous reconnaissons d'importantes possibilités de croissance sur le marché grâce à l'amélioration de l'offre de produits, au lancement de nouveaux segments de cartes prépayées et à la participation croissante des technologies financières dans le domaine des cartes prépayées. »

Principales conclusions de l'étude :

Un total de 4,3 milliards de dollars canadiens chargé sur des cartes prépayées en 2018.

Les cartes rechargeables d'usage général (cartes prépayées chargées par les consommateurs pour leurs finances personnelles) ont augmenté de près de 20 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars.

Les cartes-cadeaux à utilisation générale ont augmenté de 22 %, pour un total de 1,4 milliard de dollars canadiens.

Les fonds moyens placés sur les cartes prépayées financées par les entreprises ont augmenté de 39 %, reflétant un passage des paiements à usage unique au chargement régulier de fonds.

Les charges totales ont augmenté de 17,1 % au cours des trois dernières années, tandis que le marché des cartes prépayées à utilisation générale a continué d'enregistrer une croissance annuelle entre 2016 et 2018.

« Le marché des cartes prépayées continue d'enregistrer une croissance saine année après année, ce qui indique une confiance croissante envers les cartes prépayées comme solution de substitution sûre et flexible aux chèques dans les milieux d'affaires et comme outil d'inclusion financière pour la population mal desservie », a déclaré Peter Read, président du conseil d'administration de l'OCFCP. « De plus, les cartes RUG ont connu une forte croissance cette année, les banques "challenger" se tournant de plus en plus vers la technologie souple des cartes prépayées comme menant à des solutions bancaires innovantes pour les consommateurs. Au fur et à mesure qu'évolue l'industrie, la capacité de base des services de cartes prépayées continuera d'alimenter les derniers développements de la technologie financière visant à améliorer l'expérience client et et à faciliter les paiements d'entreprise à entreprise (B2B). »

À propos de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP)

L'OCFCP est une organisation à but non lucratif, et la porte-parole de l'industrie des produits de paiement prépayés à utilisation générale au Canada. Elle est la seule association exclusivement consacrée à cette industrie en plein essor, et elle a reçu l'appui des principales institutions financières, des réseaux de cartes de paiement, ainsi que d'autres intervenants de l'industrie. L'OCFCP mise sur la sensibilisation et l'éducation, afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de profiter entièrement de ces produits populaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cppo.ca . Communiquez avec l'OCFCP sur Twitter et LinkedIn .

À propos de Mercator Advisory Group

Mercator Advisory Group est la principale société indépendante de recherche et de services de conseils se spécialisant exclusivement dans les secteurs des paiements et des banques. Nos services de recherche et de conseils pragmatiques et rapides visent à aider nos clients à découvrir les occasions les plus lucratives afin de maximiser la croissance des revenus et limiter les coûts. Parmi nos clients, mentionnons les plus grands émetteurs, acquéreurs, processeurs et associations de paiement au monde, ainsi que des marchands, des fournisseurs de technologie de pointe et des investisseurs. Mercator Advisory Group publie aussi le portail de nouvelles et d'informations sur les paiements et les services bancaires en ligne PaymentsJournal.com.

SOURCE Organisation Canadienne des Fournisseurs de Comptes Prépayés

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Lamis Daoud, lamis@fletchergroupllc.com, 416-919-2979

Related Links

https://www.cppo.ca/