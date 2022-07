Étude importante aux lacs des Trente et Un Milles et Papineau - Rayon de 50 m à respecter autour des bouées orange et du bateau de pêche à l'électricité

Le myriophylle à épi est une espèce aquatique envahissante très répandue dans l'hémisphère nord. Une fois établie, elle déplace les plantes indigènes, ce qui modifie la structure des herbiers. Toutefois, les conséquences de son invasion pour les poissons ne sont pas encore bien comprises, de là l'intérêt pour cette étude qui comporte trois étapes sur ces lacs de l'Outaouais : la caractérisation des herbiers, la pêche à l'électricité ainsi que l'installation d'équipements spécialisés et leur suivi.

Caractérisation des herbiers

Du 4 au 9 juillet 2022, les spécialistes du Ministère évalueront la composition des herbiers de plantes aquatiques. L'équipe du Ministère tentera de réduire au minimum la production et la propagation de boutures. Cette étape est essentielle afin d'estimer la masse des différentes espèces de plantes qui composent chaque herbier.

Bateau de pêche à l'électricité

Du 11 au 22 juillet 2022, les spécialistes du Ministère compareront les poissons qui se trouvent dans des regroupements de plantes indigènes avec ceux qui se trouvent dans des regroupements de myriophylles à épi. Ils utiliseront entre autres un bateau de pêche à l'électricité, qui permet de recueillir rapidement des poissons vivants. Une fois identifiés et mesurés, les poissons seront remis à l'eau. Comme les regroupements de plantes aquatiques sont en zone peu profonde, le bateau échantillonnera à proximité de la rive, dans différents secteurs des lacs des Trente et Un Milles et Papineau.

Étant donné l'intensité du courant électrique utilisé pour effectuer l'échantillonnage, le bateau représente un certain risque pour le public dans un rayon de 50 m. Il est donc très important de ne pas s'en approcher et de garder les animaux de compagnie hors de l'eau pour la durée de l'échantillonnage. Le bateau de pêche à l'électricité ne représente aucun danger au-delà des 50 m. (voir pièce jointe photo bateau)

Équipements spécialisés et bouées

Du 4 juillet au 30 novembre 2022, des filets-trappes sous forme de grosses cages, des systèmes de collecte d'invertébrés et des instruments de mesure seront installés dans les herbiers et marqués à l'aide de bouées orange. Pour ne pas déplacer les équipements et pour éviter de nuire à ces étapes essentielles du projet, il importe que les plaisanciers ne s'aventurent pas à moins de 50 m des bouées.

L'étude de l'Outaouais s'inscrit dans un projet de recherche d'envergure provinciale au Ministère, en partenariat avec Pêches et Océans Canada. L'équipe de l'Outaouais compte également sur le soutien de l'Université du Québec en Outaouais.

Le Ministère invite la population à continuer de collaborer en rapportant à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage tout acte qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. On peut joindre SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone (1 800 463-2191) ou par courriel ([email protected]). On peut également effectuer un signalement en ligne sur le site Web du Ministère ou auprès du bureau local de la protection de la faune le plus près.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Source :

Caroline Bujold

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs