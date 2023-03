Étude environnementale sur les nuisances dans Assomption Sud-Longue-Pointe - L'arrondissement dévoile le rapport sur les nuisances environnementales et des mesures concrètes pour en faire le suivi

MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, et la conseillère du district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Mme Alia Hassan-Cournol, annoncent que l'étude sur les nuisances environnementales conduite dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe est maintenant terminée et que le rapport peut être consulté. Ce dernier est associé à des mesures concrètes afin d'assurer un suivi rigoureux des nuisances dans le secteur.

Rappelons que ce mandat est un engagement pris par l'arrondissement à l'issue de consultations citoyennes et visait à établir le portrait des nuisances sonores et atmosphériques en amont du développement d'activités industrielles à venir.

Documenter, pour mieux agir

L'étude commandée par l'arrondissement et menée par SNC-Lavalin, en concertation avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et avec la participation de l'Administration portuaire de Montréal, contient l'analyse des poussières atmosphériques, des vibrations et des pollutions sonore et lumineuse, ainsi que des recommandations. Cet état de situation permettra de faire le suivi de l'évolution des nuisances dans le secteur.

Dans un souci de réduire les nuisances, ce portrait permet à l'arrondissement de s'engager à mettre en oeuvre différentes actions :

Produire un guide pour informer la population et l'aider à diriger les plaintes à l'organisme compétent;

Élaborer un guide des bonnes pratiques d'éclairage à l'intention des entreprises;

Poursuivre l'analyse de la qualité de l'air dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe avec le Service de l'environnement de la Ville de Montréal;

Planifier et réaliser une nouvelle étude sur les mesures permanentes et des solutions systémiques pour la gestion des nuisances.

« Nous partageons les préoccupations des résidents et des résidentes vis-à-vis des nuisances découlant du réseau routier et des industries. Ce rapport répond à notre engagement d'élaborer un portrait environnemental en vue de réduire ces nuisances. Bien que le rapport révèle que le portrait est globalement acceptable, nous avons déjà identifié des mesures à mettre en place afin de mitiger ces nuisances et d'en assurer le suivi. Un guide à l'intention des citoyens afin de les aider à formuler une plainte est déjà en cours d'élaboration et il sera disponible au printemps », a indiqué le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

« Ce rapport pose une base scientifique pour l'analyse du secteur, et nous permettra de suivre avec précision l'évolution des nuisances environnementales, particulièrement avec l'arrivée de Ray-Mont Logistics. Les données récoltées nous donnent les outils nécessaires pour travailler avec les acteurs du secteur ainsi qu'avec les autres paliers de gouvernement afin de développer une cohabitation toujours plus saine. Mon plus grand souci continue d'être la protection de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de mon district, tant qu'il le faudra », a ajouté Mme Alia Hassan-Cournol, conseillère municipale de Maisonneuve-Longue-Pointe.

Réglementation sur le bruit

L'arrondissement travaille actuellement à une modification réglementaire au niveau de son règlement sur le bruit qui sera soumise au conseil d'arrondissement le 6 mars prochain. Celle-ci vise à assurer un meilleur contrôle des nuisances sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Une fois ce règlement adopté, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve deviendra le premier arrondissement de toute la Ville de Montréal à s'arrimer aux normes provinciales en matière de contrôle du bruit. Le suivi des plaintes et l'application sera assurée par le technicien de contrôle de bruit de l'arrondissement.

Consultez le rapport de l'étude environnementale : Portrait global des nuisances actuelles - Secteur Assomption Sud-Longue-Pointe

Pour en savoir plus sur les activités menées dans le secteur, consultez : realisonsmtl.ca/concertationaslp

