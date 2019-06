Étude du comportement de l'omble de fontaine - La collaboration des pêcheurs de la rivière Nouvelle est sollicitée

CAPLAN, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les citoyens qu'une étude du comportement de l'omble de fontaine anadrome (truite de mer) se déroulera durant la période estivale sur la rivière Nouvelle en Gaspésie. Il demande donc la collaboration des pêcheurs.

Dans le cadre de ce projet, vingt ombles de fontaine anadromes seront équipés de petits émetteurs permettant de suivre leurs déplacements en rivière et en mer. Attention : les poissons munis d'un émetteur ne doivent pas être consommés afin d'éviter tout risque pour la santé lié à l'ingestion du produit anesthésiant.

La collaboration des pêcheurs dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs est donc primordiale pour aider les employés du Ministère à suivre ces individus. Si vous capturez un poisson muni d'un émetteur (reconnaissable par la présence d'une antenne sous l'abdomen), veuillez le remettre à l'eau avec soin et communiquer avec nous pour nous informer du lieu et de la date de la capture. Si l'un de ces poissons est blessé mortellement ou trouvé mort, veuillez le conserver et communiquer avec Antoine Richard, biologiste à la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au 418 388-2125, poste 271, ou lui écrire à l'adresse suivante : antoine.richard@mffp.gouv.qc.ca.

Le comportement de l'omble de fontaine anadrome demeure peu connu à bien des égards. Le projet de suivi télémétrique sur la rivière Nouvelle a donc pour but de mettre en lumière divers aspects du cycle de vie de cette espèce. Plus spécifiquement, le suivi télémétrique permettra d'acquérir des connaissances sur :

L'utilisation des milieux estuariens et marins;

Le patron de migration en rivière;

Les sites et les périodes de frai;

Les sites d'hivernage.

De plus, couplées aux résultats des décomptes en apnée, les données recueillies permettront de développer un indicateur fiable du nombre de géniteurs en rivière. Ces nouvelles connaissances favoriseront la saine gestion des populations d'omble de fontaine anadrome. L'objectif est d'assurer une pêche de qualité pour les générations actuelles et futures.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 727-3710, poste 303

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs