Étude détaillée du projet de loi no 84 sur l'intégration nationale - STOP: un pas de recul s'impose. Suspendons le projet de loi 84!

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Une centaine d'organisations de la société civile incluant la Ligue des droits et libertés et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et d'une trentaine d'individus, par une déclaration commune, demandent au gouvernement du Québec de tenir des consultations publiques, larges et inclusives sur le projet de Loi sur l'intégration nationale (PL84) et, par conséquent, de mettre sur pause l'étude détaillée du PL84.

Cette proposition législative soulève d'importantes questions de société qui ne sauraient faire l'économie d'un consensus qui rassemble le plus grand nombre. Quatre raisons motivent la demande des signataires de la déclaration : la nature assimilationniste du PL84, le recul des droits au profit des valeurs, les attaques aux chartes et aux droits de la population, ainsi que de graves inquiétudes pour l'autonomie du communautaire.

D'abord, le PL84 s'écarte du modèle de l'interculturalisme et opère un glissement dangereux vers un modèle d'intégration de type assimilationniste. Ce projet de loi cherche à imposer une culture commune et les soi-disant valeurs québécoises aux personnes issues de l'immigration et aux membres des groupes ethniques et racisés. Il s'écarte de manière radicale des principes de réciprocité, de dialogue et de respect du pluralisme qui sont aux fondements du véritable interculturalisme. Le PL84 s'inscrit dans le prolongement des discours stigmatisant les personnes migrantes comme étant à l'origine de divers problèmes sociaux.

Ensuite, le PL84 propose de modifier la Charte des droits et libertés de la personne, pour l'assujettir à la politique d'intégration nationale, dont on ne connaît d'ailleurs pas encore les tenants et aboutissants. Il nous apparaît hautement problématique que la portée d'une loi quasi constitutionnelle puisse être restreinte par une politique gouvernementale, susceptible d'être modifiée au gré des humeurs politiques du moment, sans consultations auprès de la société civile ni débats à l'Assemblée nationale. La possibilité pour le gouvernement de statuer sur les valeurs québécoises comporte des risques importants d'atteintes aux droits humains, et en particulier au droit à l'égalité et aux libertés de conscience et de religion.

Finalement, le PL84 donnerait le pouvoir au gouvernement d'exiger que certaines formes d'aide financière octroyées aux organismes soient dorénavant compatibles avec le modèle d'intégration nationale et ses fondements. Plutôt que de faire une entorse à l'autonomie des organismes communautaires, il est impératif que le gouvernement les laisse déployer leur expertise sans contraintes additionnelles.

Les organisations et individus signataires exigent un pas de recul ; il faut suspendre le PL84 et tenir des consultations publiques, larges et inclusives.

Citations

« Le projet de loi 84 entend nous imposer collectivement ce que le ministre a carrément qualifié de « contrat social » : un modèle d'intégration qui, plutôt que de respecter les droits et libertés protégés par la Charte québécoise, entend modifier ladite Charte pour qu'elle se plie à l'idée que se fait le gouvernement actuel de l'intégration, déclare Laurence Guénette, coordonnatrice de la LDL.

« Bien que le projet de loi reconnaisse le principe de réciprocité en matière d'intégration, il propose un modèle surtout axé sur la promotion de la culture et la protection du français. Il ne reconnaît pas le caractère multidimensionnel de l'intégration et contient donc trop peu de mesures pour faciliter et soutenir ce processus. Les organismes de notre réseau détiennent une expertise unique, basée sur des décennies d'expérience auprès des personnes immigrantes. Cette expertise doit être entendue et non pas contrainte par un modèle imposé sans consultations larges et inclusives », affirme Stephan Reichhold, directeur général de la TCRI.

Liste des signataires personnalités publiques/académiques

Rachad Antonius, Professeur associé, UQAM Céline Bellot, Professeure école de travail social, directrice Observatoire des profilages Chedly Belkhodja , Professeur, Université Concordia Farrah Bérubé, Professeure, UQTR Pierre Bosset, Professeur de droit, UQAM Gérard Bouchard, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi David Carpentier , Doctorant, École d'études politiques, Université d'Ottawa Ryoa Chung, Professeure, département de philosophie, Université de Montréal Ramatoulaye Diallo , Trésorière du CCMM-CSN Catherine Dorion , Artiste Paul Eid , Professeur, département de sociologie, UQAM Bernard Gagnon, Professeur titulaire, UQAR Lara Gautier , Professeure adjointe, Université de Montréal Audrey Gonin , Professeure, Université du Québec à Montréal Jorge Frozzini , Professeur, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Sophie Hamisultane, Professeure, École de travail social, Université de Montréal Jill Hanley , Professeure, École de travail social, Université McGill Diane Lamoureux , Professeure émérite, Université Laval Louis-Philippe Lampron , Professeur, faculté de droit, Université Laval Chiara Letizia , Professeure, département de sciences des religions Dominique Leydet , Professeure, dépt de philosophie, Université du Québec à Montréal Christian Nadeau , Professeur, département de philosophie, Université de Montréal Alexandra Pierre , Militante féministe et anti-raciste Will Prosper , Documentariste Maryse Potvin , Professeure, UQAM Lilyane Rachédi, Professeure, école d etravail social, UQAM Geneviève Rail, Professeure émérite distinguée, Université Concordia François Rocher, Professeur émérite, École d'études politiques, Université d'Ottawa François Saillant, Auteur et militant pour les droits humains Bouchra Taïbi, Professeure, département de psychoéducation et travail social, UQTR Charles Taylor , Professeur émérite, Université McGill Michèle Vatz Laaroussi, Professeure émérite École de travail social Université de Sherbrooke

Liste des signataires organisations

À deux mains/Head and Hands Accueil et intégration BSL Action Autonomie le Collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal Action cancer du sein du Québec Action Environnement Basses-Laurentides Action Femmes et handicap Action Réfugiés Montréal AGIR Montréal : Action LGBTQ+ avec les immigrantEs et les réfugiéEs Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux Alter Justice Amnistie internationale Canada francophone Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales de l'Outaouais Association canadienne des libertés civiles Association des juristes progressistes Au bas de l'échelle Auto-Psy (région de Québec) Bureau de consultation jeunesse CALACS du Saguenay Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante Carrefour d'Action Interculturelle Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants Carrefour d'Intercultures de Laval Carrefour de ressources en interculturel Carrefour le Moutier Centrale des syndicats démocratiques Centrale des syndicats du Québec Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal Centre de femmes l'Érige Centre de Femmes Mieux-Être de Jonquière Centre des femmes d'ici et d'ailleurs Centre des femmes de Longueuil Centre des Femmes du Ô Pays Centre des travailleurs et travailleuses immigrants Centre Entre-Femmes Centre international de solidarité ouvrière CLEF Mitis-Neigette ( Rimouski ) Clef pour l'intégration au travail des immigrants Clinique pour la justice migrante Collectif de la Revue À bâbord ! Collectif de lutte et d'action contre le racisme Comité logement Bas-Saint-Laurent Comité pour la scolarisation Comité pour les droits humains en Amérique Latine Confédération des syndicats nationaux Conseil central du Bas-St-Laurent Co-Savoir Ex aequo Fédération des femmes du Québec Fédération des maisons d'hébergement pour femmes Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec Fédération québécoise pour le planning des naissances Fondation Béati Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes Foyer du Monde FRAPRU Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec Inclusion Justice Pro Bono L'Hirondelle, accueil et intégration des immigrants L'Observatoire pour la justice migrante L'R des centres de femmes du Québec La Maison d'Aurore Le Centre de réfugiés --The Refugee Centre Le Collectif Bienvenue Ligue des droits et libertés -- Section de Québec Ligue des droits et libertés Maison d'Haïti Maison des femmes des Bois-Francs Mission communautaire de Montréal Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement Multi-Femmes Organisation populaire des Droits Sociaux RÉCIF 02 Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec (ROSE du Nord) Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale Regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal Regroupement Naissances Respectées Regroupement québécois des CALACS Relais-Femmes Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec Réseau québécois de l'action communautaire autonome RIVO --Réseau d'intervention auprès des personnes ayant vécu la violence organisée Service d'Entraide Passerelle Service jésuite des réfugiés -- Canada SIARI Solidarité ethnique régionale de la Yamaska Table de concertation de Laval en condition féminine Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec Table de concertation féministe • Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Table des groupes de femmes de Montréal Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal Table ronde des organismes volontaires en éducation populaires de l'Outaouais Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique Vision Inter-Cultures

SOURCE Ligue des droits et libertés

Pour informations et entrevues : Elisabeth Dupuis, Responsable des communications de la Ligue des droits et libertés, Cellulaire : 514-715-7727