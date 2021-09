Étude de sécurité sur la route 132, à Lac-au-Saumon

QUÉBEC, QC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, soulignent qu'une étude de sécurité est en cours sur la route 132, aux abords de l'intersection avec les routes Saint-Edmond et de Saint-Alexandre, à Lac-au-Saumon.

La démarche consiste à évaluer si des améliorations peuvent être apportées dans ce secteur. D'autres mesures seront déployées sur le terrain d'ici quelques semaines, notamment l'installation de radars pédagogiques ainsi que de panneaux à messages variables aux approches de l'intersection.

« Assurer le transport sécuritaire des usagers de la route et de leur famille est une priorité pour votre gouvernement. C'est pour cette raison que nous allons de l'avant avec cette étude. Il s'agit d'une étape indispensable afin d'établir des mesures spécifiques à mettre en place pour la sécurisation de cette intersection de la route 132. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, je salue cette initiative qui répondra aux préoccupations de la municipalité. Votre gouvernement est déterminé à trouver des solutions pour améliorer la sécurité des citoyennes et des citoyens de Lac-au-Saumon et de ses environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

L'étude de sécurité routière comprend une série d'analyses, de relevés et d'observations sur le terrain portant notamment sur la circulation, la vitesse, la signalisation, le marquage et les distances de visibilité.

Une étude comparative de l'intersection avec des sites semblables, ailleurs au Québec, sera également réalisée.

Selon les plus récentes données, 6 900 véhicules en moyenne circulent à cette intersection quotidiennement. Le camionnage y représente 11,9 % de l'achalandage.

