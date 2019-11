Étude de Placements Mackenzie sur la retraite : Les conseillers ont une excellente occasion d'aider les Canadiens à mieux comprendre la retraite

La valeur des conseils prend davantage d'importance alors que deux tiers des Canadiens souhaitent être mieux informés à propos de la logistique de la retraite

TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a publié aujourd'hui les résultats d'une étude qui démontre que les conseillers financiers du Canada ont une excellente occasion d'aider les Canadiens à mieux comprendre les détails qu'implique la transition à la retraite.

Selon un sondage réalisé par Pollara Strategic Insights pour le compte de Mackenzie :

Soixante et un pour cent des Canadiens (47 pour cent des baby-boomers) souhaitent en savoir plus sur ce qu'implique la transition à la retraite;

Moins du quart comprennent très bien le fonctionnement du Régime de pension du Canada , quand et comment convertir leur REER en un FERR, et comment ils seront imposés à la retraite; et

, quand et comment convertir leur REER en un FERR, et comment ils seront imposés à la retraite; et Cinquante-trois pour cent (67 pour cent des baby-boomers) ont confiance en leur capacité à gérer leurs placements pendant les années de retraite.

De plus, 72 pour cent des répondants (74 pour cent des baby-boomers) estiment qu'une occasion existe d'aider davantage les gens à mieux comprendre tous les éléments d'une planification réussie de la retraite, au-delà uniquement de l'épargne.

« Les Canadiens en général, et la génération du baby-boom en particulier, recherchent des conseils sur les détails qu'implique une transition réussie à la retraite, a déclaré Carol Bezaire, vice-présidente, Fiscalité, successions et philanthropie stratégique, Placements Mackenzie. Pour les conseillers financiers du Canada, c'est là une occasion inouïe. À l'approche de la retraite, il est clair que la valeur des conseils revêt une plus grande importance, dans la mesure où des considérations telles que la planification fiscale, la planification successorale et l'optimisation des investissements pendant la retraite prennent un tout autre relief. »

« C'est un moment particulièrement important pour les baby-boomers canadiens. Non seulement doivent-ils apprendre toutes sortes de nouvelles règles à l'approche de la retraite mais bon nombre d'entre eux doivent aussi gérer la complexité que comporte l'héritage d'importantes sommes, à l'heure où nous connaissons le plus important transfert de patrimoine de l'histoire. Un conseiller peut jouer un rôle important pour aider les clients à piloter adroitement cette étape critique de la vie. »

Mme Bezaire a conclu en mentionnant que Placements Mackenzie a des programmes en place pour fournir aux conseillers les informations et le soutien dont ils ont besoin pour aider les clients à bien gérer leur retraite. Elle a également souligné quatre domaines auxquels ils devraient accorder une importance particulière lorsqu'ils travaillent avec des clients qui approchent de la retraite :

Sources de revenu : travailler avec le client en vue d'identifier toutes les sources potentielles de revenu.

Style de vie : quel genre de vie le client veut-il mener à la retraite?

Liquidités : De combien d'argent le client aura-t-il besoin sur une base mensuelle pour maintenir son style de vie à la retraite?

Impôts : comment maximiser les économies d'impôt?

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 137,5 milliards de dollars au 31 octobre 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total d'environ 163 milliards de dollars au 31 octobre 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos du sondage Pollara

Cette étude en ligne a été menée par Pollara Strategic Insights du 18 au 20 septembre 2019 auprès de 1 518 adultes canadiens. Un échantillon de cette taille produirait des résultats précis à ±2,5 pour cent près, 19 fois sur 20.

