TORONTO, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Selon un nouveau rapport sur les ménages à valeur élevée d'IG Gestion privée de patrimoine (une division d'IG Gestion de patrimoine), la pandémie en a amené plusieurs à prendre du recul et à réfléchir à leurs plans pour transférer leur patrimoine, à la fois de leur vivant et dans la cadre de leur succession.

Le rapport intitulé Une affaire de famille : Rapport sur les Canadiens fortunes et le transfert de patrimoine est le résultat d'une étude menée par Investor Economics et Pollara Strategic Insights. Il révèle que les Canadiens à valeur élevée, soit ceux qui ont au moins 1 M$ à investir, ont repensé leurs finances de manière à avantager non seulement leurs enfants, mais le monde qui les entoure.

Dans de nombreuses familles fortunées, papa et maman acceptent de délier les cordons de leur bourse pour financer les études postsecondaires, l'achat d'une première maison ou le démarrage d'une entreprise pour leurs enfants. Principales constatations :

Plus des trois quarts (77 pour cent) des répondants ont déclaré qu'ils voulaient aider leurs enfants à « prendre de l'avance » dans la vie.

La vaste majorité (86 pour cent) des personnes interrogées ont indiqué qu'elles prévoyaient soutenir financièrement leurs enfants dans leurs études collégiales ou universitaires, à hauteur de plus de 35 000 $ en moyenne.

Les particuliers à valeur élevée veulent aussi aider leurs enfants à faire face à la hausse du marché de l'habitation; ils donnent en moyenne 145 000 $ à chacun de leurs enfants pour acheter une maison.

Comme de plus en plus de jeunes envisagent de fonder une nouvelle entreprise, plus du quart (26 pour cent) des Canadiens à valeur élevée ont indiqué leur intention de financer au moins la moitié des frais de démarrage si jamais leur fils ou leur fille décidait de se lancer en affaires.

Cette générosité financière couvre un large éventail de domaines, toutefois certains répondants craignent d'en faire trop ou d'enrichir indûment les jeunes générations.

« Les familles canadiennes considèrent de plus en plus le patrimoine amassé par les générations précédentes comme un actif familial et un moyen d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants à profiter d'un avenir financier plus sûr, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Par contre, beaucoup de parents se demandent aussi quand et comment transférer ce patrimoine à la prochaine génération. »

« Avec la richesse vient la complexité, a ajouté M. Murchison. À IG, nous collaborons avec nos clients en proposant des solutions claires aux questions complexes, que ce soit au moyen d'une planification successorale détaillée pour l'ensemble de la famille ou des séminaires pour améliorer la littéracie financière des jeunes Canadiens ».

Plus sensibilisés au monde qui les entoure

La générosité des Canadiens à valeur élevée dépasse les frontières de la famille. L'étude a fait les constats suivants au sujet des habitudes des Canadiens fortunés en matière de philanthropie :

les deux tiers des ménages fortunés donnent régulièrement à des œuvres de bienfaisance;

le cinquième d'entre eux (20 %) ont indiqué que leurs plans successoraux incluaient des dons à des organismes philanthropiques.

« Les deux dernières années ont bouleversé les vies de nombreux Canadiens, qui ne voient plus les dons de bienfaisance comme une possibilité parmi d'autres, mais comme une priorité, a mentionné M. Murchison. Alors que plus de Canadiens incluent la philanthropie dans leur vie financière, c'est un élément de plus en plus important pour bâtir un plan successoral complet, et une excellente façon de réunir les familles dans un but commun pour améliorer le monde qui les entoure. »

