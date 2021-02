Un tiers des Canadiens prévoient cotiser à leur REER avant l'échéance du 1er mars

WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG Gestion de patrimoine a révélé qu'un tiers des Canadiens ont déjà cotisé à leur REER ou prévoient le faire d'ici l'échéance du 1er mars, malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

Fait intéressant, ceux qui ont cotisé ou prévoient cotiser signalent que la pandémie a eu peu d'effet sur leur capacité d'épargner pour la retraite dans leur REER comparativement à l'an dernier. Plus précisément :

seulement neuf pour cent disent cotiser moins que l'an dernier;

13 pour cent prévoient cotiser davantage;

20 pour cent prévoient cotiser le même montant que l'an dernier; et

le montant moyen que les Canadiens adultes prévoient cotiser à leur REER pour l'année d'imposition 2020 est de 4 000 $.

« Il est encourageant de voir que la planification de la retraite reste une priorité pour les Canadiens durant cette période éprouvante, estime Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Les cotisations au REER peuvent représenter une composante importante de l'épargne-retraite. Mais pour jouir d'un niveau de vie vraiment optimal à la retraite, il faut aussi considérer toutes les sources potentielles de revenu de retraite, notamment les placements enregistrés et non enregistrés ainsi que les rentes des régimes de retraite publics et d'employeur. Il ne faut pas oublier non plus les autres dimensions des finances personnelles, comme l'assurance, la fiscalité, la planification successorale et la gestion de son budget. »

M. Murchison fait remarquer qu'un conseiller professionnel peut aider les Canadiens à se doter d'un plan financier complet qui englobe toutes ces dimensions.

« Nos conseillers IG aident les clients à identifier toutes leurs sources de revenus potentielles à la retraite et peuvent projeter leurs revenus de retraite mensuels, explique-t-il. Grâce à notre démarche unique de planification financière, ils peuvent également créer des scénarios hypothétiques et rajuster les plans financiers rapidement pour s'assurer que les clients restent en bonne voie d'atteindre leurs objectifs de retraite même s'il y a des changements dans leur situation personnelle. »

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 29 janvier au 1er février 2021 auprès de 1 508 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada.

