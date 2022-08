Les versements hypothécaires font partie des dépenses mensuelles les plus importantes pour plus d'un tiers des Canadiens, mais seulement deux Canadiens sur cinq en tiennent compte dans leur budget.

Plus de la moitié des propriétaires canadiens ayant un prêt hypothécaire sont préoccupés quant à leur capacité de remboursement dans un contexte de hausse des taux.

Soixante pour cent des répondants estiment qu'ils devront réduire leurs dépenses en raison de la hausse des taux d'intérêt et des pressions inflationnistes; 43 pour cent ignorent comment ils parviendront à « joindre les deux bouts » chaque mois.

WINNIPEG, MB, le 30 août 2022 /CNW/ - Selon une étude récente publiée par IG Gestion de patrimoine (IG), une forte proportion de Canadiens pourraient gérer plus efficacement leurs finances en incluant leurs versements hypothécaires dans leur budget mensuel.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

Plus des deux tiers (67 pour cent) de tous les Canadiens disent faire un budget qui les aide à gérer leurs entrées et sorties de fonds mensuelles.

Ce budget comprend les dépenses comme l'épicerie (90 pour cent), l'essence (72 pour cent), ainsi que les divertissements et l'épargne (54 pour cent chacun).

Or, bien que les versements hypothécaires figurent parmi les dépenses mensuelles les plus importantes (35 pour cent) de ceux qui ont contracté un prêt hypothécaire, seulement les deux cinquièmes (39 pour cent) d'entre eux disent en tenir compte au moment de préparer leur budget mensuel.

« Pour bon nombre de Canadiens, les versements hypothécaires mensuels constituent, avec l'impôt foncier, l'une des plus importantes dépenses mensuelles, explique Alana Riley, cheffe de la division Prêts hypothécaires, assurances et produits et services bancaires d'IG Gestion de patrimoine. Ainsi, même s'il est encourageant de constater qu'un grand nombre de répondants font un budget mensuel, ils n'obtiennent qu'un aperçu limité de leurs obligations financières si le prêt hypothécaire n'en fait pas partie. Pour qu'un budget mensuel soit optimal, il doit comprendre toutes les grandes dépenses et s'inscrire dans le cadre d'une planification financière complète qui tient compte de tous les aspects de la réalité financière de la personne. »

Les Canadiens sont préoccupés par l'inflation et la hausse des taux

Mme Riley a également souligné qu'il est d'autant plus important d'inclure son prêt hypothécaire dans son budget dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent et l'inflation grimpe. En effet, l'étude a révélé ce qui suit :

Plus de la moitié (56 pour cent) des emprunteurs hypothécaires craignent de ne pas être en mesure de faire leurs versements hypothécaires si les taux d'intérêt continuent de monter.

Seulement 45 pour cent estiment qu'ils auront remboursé leur prêt hypothécaire à leur retraite.

Soixante pour cent des Canadiens estiment qu'ils devront réduire leurs dépenses en raison de l'augmentation des taux d'intérêt et des coûts, et 43 pour cent ignorent comment ils parviendront à boucler les fins de mois.

« La combinaison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt est une source de stress pour de nombreux Canadiens et, dans certains cas, mène à des conversations tendues au sein des ménages partout au pays, affirme Mme Riley. Les familles canadiennes sont confrontées à des questions comme le choix d'un prêt hypothécaire à taux fixe ou variable. Elles doivent trouver des moyens de bien gérer leurs finances et de planifier leur avenir, qu'il s'agisse de préparer leur retraite, d'acheter une maison ou de payer les études de leurs enfants. La valeur des conseils et de la planification financière est plus grande que jamais. »

« Si vous avez des questions au sujet de vos finances ou de la conjoncture économique, demandez l'aide d'un conseiller financier qui pourra vous aider à concevoir un plan global et à aborder l'avenir avec confiance », conclut Mme Riley.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 110,4 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 252,9 milliards de dollars au 31 juillet 2022.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 28 juillet au 8 août 2022 auprès de 1 590 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés afin d'être représentatifs de la population des propriétaires canadiens.

