WINNIPEG, MB, le 8 mai 2023 /CNW/ - Selon une nouvelle étude d'IG Gestion de patrimoine, la plupart Canadiennes et Canadiens pensent que leur propriété devrait occuper une place centrale dans leur plan financier. Pourtant, moins d'un tiers des personnes qui détiennent un prêt hypothécaire disent avoir profité de l'expertise d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière pour évaluer comment le prêt s'intégrerait à leur plan financier. Un fait surprenant, quand on sait que leur prêt hypothécaire constitue souvent l'une de leurs plus grandes dettes et leurs paiements hypothécaires, sans doute leur dépense mensuelle la plus importante.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

La majorité (78 pour cent) des Canadiennes et Canadiens considèrent qu'une propriété est la composante la plus importante de leur plan financier;

Pourtant, moins d'un tiers (29 pour cent) des personnes qui détiennent un prêt hypothécaire disent avoir profité de l'expertise d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière pour évaluer comment le prêt s'intégrerait à leur plan financier.

« Dans le climat économique actuel, caractérisé par une hausse des taux et des fluctuations du marché immobilier dans beaucoup de régions du pays, les prêts hypothécaires sont souvent la dette la plus considérable pour plusieurs personnes, et leur maison, leur actif le plus important », affirme Alana Riley, cheffe, Prêts hypothécaires, assurances et produits et services bancaires à IG Gestion de patrimoine. « Il est encourageant de constater que bon nombre de Canadiennes et Canadiens connaissent l'importance d'inclure leur prêt hypothécaire dans leur plan financier global. Il est toutefois surprenant qu'autant de gens contractent une dette de plusieurs centaines de milliers de dollars sans tenir compte de l'effet qu'elle aura sur leur plan financier ou sans chercher à élaborer des stratégies pour l'optimiser avec leur conseiller financier ou leur conseillère financière. Un plan financier qui tient compte du prêt hypothécaire permet d'augmenter les liquidités, de réduire les dettes à taux d'intérêt élevé et de rembourser le prêt plus rapidement. »

Protéger votre prêt hypothécaire et maximiser votre succession

Mme Riley ajoute que, contrairement à la croyance populaire, l'obtention du taux d'intérêt le plus avantageux n'est pas le seul facteur à prendre en compte lors du choix ou du renouvellement d'un prêt hypothécaire. Détenir la bonne assurance est tout aussi important, puisqu'elle protège votre prêt en cas d'événement imprévu.

Selon l'étude :

Seulement un cinquième (20 pour cent) des Canadiennes et Canadiens connaissent bien le genre d'assurance qui convient le mieux à leur prêt hypothécaire;

Moins de la moitié (45 pour cent) comprennent comment l'assurance peut optimiser la valeur de leur succession.

« À mesure que l'espérance de vie augmente, les Canadiennes et Canadiens remboursent leur prêt hypothécaire sur une plus longue période, ce qui rend l'assurance contre les maladies graves et l'invalidité encore plus nécessaire. Ces types d'assurance protègent votre capacité à faire vos versements hypothécaires; ils vous permettent, à vos proches et vous, de garder la propriété en cas d'événements imprévisibles. Il est essentiel qu'un conseiller financier ou une conseillère financière vous guide dans le choix d'une protection pour votre prêt, afin de vous préparer à l'avenir en toute confiance.

La bonne assurance peut aussi vous aider à payer une résidence secondaire, qu'elle soit à usage personnel ou à revenus. Elle peut aider à régler votre facture d'impôt lorsque vous transférez votre patrimoine à vos proches. Afin de protéger leur maison et leurs autres résidences, les Canadiennes et Canadiens devraient concevoir un plan financier complet qui intègre leur prêt hypothécaire et leurs assurances, le tout sous un même toit. »

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 12 au 17 avril 2023 auprès de 1001 Canadiennes et Canadiens âgé(e)s de 18 ans et plus qui détiennent un prêt hypothécaire. Les résultats de l'étude ont été pondérés par région et genre pour être représentatifs de la population dans son ensemble. La marge d'erreur sur un échantillon probabiliste de cette taille serait de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 117,3 milliards de dollars au 30 avril 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 263,0 milliards de dollars au 30 avril 2023.

