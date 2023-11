La grande majorité des gens prévoient transmettre leur patrimoine à la génération suivante.

WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Pour souligner le Mois de la littératie financière, IG Gestion de patrimoine (IG) a publié aujourd'hui une étude sur la compréhension qu'ont les Canadiens et Canadiennes de la manière dont l'assurance vie peut optimiser le transfert du patrimoine d'une génération à la suivante.

L'étude conclut que, même si une forte majorité (87 pour cent) des Canadiens et Canadiennes prévoient transmettre la totalité ou une partie de leur patrimoine à la génération suivante, peu connaissent le rôle important que peut jouer l'assurance vie pour atténuer les coûts connexes, notamment les impôts à payer.

Selon l'étude réalisée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG :

Moins des deux tiers des Canadiens et Canadiennes ont une police d'assurance vie.

Seulement deux sur cinq (39 pour cent) connaissent les répercussions fiscales et les coûts que leurs héritiers et héritières pourraient assumer à leur décès.

À peine 29 pour cent connaissent les avantages fiscaux que certaines polices d'assurance vie peuvent offrir.

L'étude révèle que bien des gens ignorent le fardeau fiscal potentiel pouvant incomber à leurs légataires pour des actifs comme des placements, des véhicules et des immeubles. Souscrire une police d'assurance vie payable aux bénéficiaires au décès du ou de la titulaire peut compenser ces impôts et tout autre coût connexe et permettre de conserver ces actifs dans la famille. Ce qui est important, c'est que la plupart des prestations d'assurance vie sont exonérées d'impôt.

« Nous sommes à l'aube du plus important transfert intergénérationnel de patrimoine de l'histoire. Il est donc important que les Canadiens et Canadiennes comprennent le rôle que joue l'assurance vie pour maximiser la valeur de leur patrimoine et réduire les répercussions fiscales autant que possible », indique Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière à IG Gestion de patrimoine.

Mme Van Cauwenberghe réitère l'importance de tirer parti d'occasions comme le Mois de la littératie financière pour renforcer l'éducation et la sensibilisation. « Il s'agit d'une occasion importante et opportune de promouvoir les connaissances, la résilience et le bien-être en matière de finances », ajoute-t-elle.

Intégrer l' assurance dans son plan financier

L'étude a également conclu que les Canadiens et Canadiennes qui ont un conseiller financier ou une conseillère financière en savent davantage sur les caractéristiques et les avantages de l'assurance vie que ceux et celles qui n'en ont pas (71 pour cent comparativement à 50 pour cent).

« Sans une police d'assurance vie appropriée, il est possible qu'une charge fiscale inattendue réduise la valeur prévue des actifs transmis à la génération suivante », explique Alana Riley, cheffe, Assurances, Prêts hypothécaires et Solutions bancaires chez IG Gestion de patrimoine. « S'il n'est jamais facile d'envisager sa mort, il est crucial d'ajouter une composante d'assurance vie à son plan financier élargi pour assurer la sécurité et la réussite financières de la génération suivante. »

« Avec l'aide d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière, les gens peuvent intégrer l'assurance et la planification successorale à leur plan financier élargi et ainsi protéger leur patrimoine et leur legs », ajoute Mme Riley.

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 2 au 10 octobre 2023 auprès de 1 006 adultes canadiens. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins ±3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 113,5 milliards de dollars au 31 octobre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023.

