Près des deux tiers des Canadiens détiennent actuellement un REER

57 % d'entre eux prévoient cotiser à leur REER avant l'échéance du 1 er mars

Toutefois, peu d'entre eux ont réfléchi à un plan de retraite, au-delà des REER

WINNIPEG, MB, le 10 févr. 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage sur les Canadiens et la planification de la retraite. Ils révèlent que les Canadiens actifs de 18 ans et plus ont adopté les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) en tant que stratégie d'investissement et d'épargne en vue de la retraite. Toutefois, peu d'entre eux ont réfléchi à une approche globale pour la planification de la retraite qui va au-delà des placements.

Réalisée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG, l'étude révèle que le REER demeure une option populaire et fiscalement avantageuse pour les Canadiens qui veulent épargner en vue de leur retraite :

Près des deux tiers (62 %) des Canadiens ont affirmé détenir un compte REER.

Le montant moyen détenu dans un REER est de 133 000 $ chez les Canadiens.

Parmi ceux qui ont un REER, 57 % d'entre eux y ont cotisé ou y cotiseront d'ici l'échéance du 1er mars.

« Depuis sa création en 1957, le REER est devenu l'une des stratégies les plus importantes et utiles pour aider les Canadiens à épargner en vue de leur retraite, déclare Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Toutefois, investir pour la retraite n'est qu'un morceau du casse-tête de la préparation à la retraite : il est important d'en avoir une vision plus globale et de la voir comme une composante clé d'un plan financier global. »

Selon l'étude, il est nécessaire que les Canadiens voient plus loin que leurs REER et adoptent une approche plus solide en planification de la retraite. Par exemple :

seulement 21 % des Canadiens comprennent comment ils seront imposés durant leur retraite;

seulement 18 % d'entre eux ont songé à leur budget mensuel de retraite;

seulement 20 % d'entre eux ont affirmé connaître leurs besoins en assurance futurs; et

seulement 19 % d'entre eux ont un plan successoral en place.

De plus, il n'y a qu'un peu plus de la moitié (57 %) des couples mariés ou conjoints de fait qui ont discuté ensemble de leurs plans de retraite.

M. Murchison précise que l'absence d'une approche globale en planification de la retraite peut avoir des répercussions sur le revenu disponible au moment de la retraite. Sans planification, il est également plus probable qu'une personne manque d'argent, craigne de manquer d'argent ou fasse des erreurs lorsqu'elle effectue des retraits, rembourse ses dettes ou gère son héritage.

« Les conseillers IG vont au-delà des REER et considèrent tous les aspects de la retraite d'un client. Cela comprend la planification fiscale, les besoins en assurance et en santé, le budget, la planification successorale, l'habitation et, de manière plus générale, l'animation de discussions visant à assurer que tous les membres de la famille sont sur la même longueur d'onde », conclut M. Murchison.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 116,8 milliards de dollars au 31 janvier 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 270,7 milliards de dollars au 31 janvier 2022.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 13 au 18 janvier 2022 auprès de 2000 répondants. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,2 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada.

