Quatre-vingt-deux pour cent des Canadiens à valeur élevée s'inquiètent de la direction que prend l'économie

Les trois cinquièmes sont préoccupés par la préservation et la croissance de leur patrimoine

Bien que les trois quarts travaillent avec un conseiller, moins de la moitié d'entre eux ont un plan financier

La moitié prévoient de retarder leur retraite et de travailler plus longtemps en raison de la situation économique actuelle

TORONTO, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Une nouvelle étude d'IG Gestion privée de patrimoine, division d'IG Gestion de patrimoine, révèle que de nombreux Canadiens à valeur élevée (définis comme des personnes dont l'actif à investir est de 1 M$ ou plus) sont plus inquiets de l'impact que la volatilité de l'économie aura sur leur patrimoine et leur mode de vie.

Faisant suite au Rapport sur les Canadiens fortunés et le transfert de patrimoine publié par IGGPP en 2021, cette nouvelle étude révèle que les Canadiens à valeur élevée sont principalement préoccupés par la situation économique actuelle et son impact sur leur patrimoine et leurs plans de retraite. Voici les principales constatations de cette étude :

La grande majorité (82 pour cent) sont préoccupés par l'économie canadienne, notamment par des facteurs individuels tels que l'inflation (84 pour cent) et la hausse des coûts de l'énergie (72 pour cent) et des taux d'intérêt (49 pour cent).

Les trois cinquièmes (61 pour cent) sont préoccupés par la préservation et la croissance de leur patrimoine dans la situation économique actuelle et la moitié (49 pour cent) s'inquiètent de la gestion de leur patrimoine.

Bien que les trois quarts (74 pour cent) travaillent avec un conseiller, moins de la moitié (45 %) ont un plan financier global qui couvre tous les aspects de leur vie financière.

Les trois cinquièmes de ceux qui travaillent avec un conseiller disent que celui-ci les aide à gérer leur patrimoine (60 pour cent), à le faire croître (59 pour cent) et à atténuer les effets négatifs de la conjoncture économique (56 pour cent).

« Comme d'autres groupes, les Canadiens à valeur élevée s'inquiètent de la direction que prend l'économie et de l'impact qu'elle a sur leur situation personnelle », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Plus la valeur du patrimoine est élevée, plus la gestion devient complexe. Il est donc particulièrement important lorsque l'économie vacille d'obtenir l'aide d'un conseiller financier chevronné capable non seulement de mettre les choses en perspective, mais également de travailler avec vous à l'élaboration d'un plan financier global qui a été mis à l'épreuve et qui tient compte de l'évolution de vos besoins. »

Réévaluation des plans de retraite

L'étude a par ailleurs révélé que bien que presque tous les Canadiens à valeur élevée (92 pour cent) ont au moins une idée de ce à quoi ressemblera leur retraite, seulement la moitié (47 pour cent) disposent d'un plan de retraite détaillé. La pandémie et ses répercussions économiques ont eu une incidence prolongée sur la planification de la retraite des Canadiens fortunés, beaucoup d'entre eux ayant redéfini leurs objectifs et les moyens de les atteindre.

Bien que la plupart (85 pour cent) soient convaincus qu'ils auront suffisamment d'argent pour avoir le style de vie souhaité à la retraite, la moitié (48 pour cent) ont déclaré qu'ils avaient dû modifier le montant d'argent dont ils auront réellement besoin pour la retraite.

En outre, près de la moitié ont indiqué qu'ils avaient modifié la date de leur retraite (46 pour cent), le style de vie qu'ils auront à la retraite (45 pour cent) et la gestion de leurs placements durant cette période (46 pour cent).

Parmi ceux qui ont envisagé de reporter leur départ à la retraite, plus de la moitié (51 pour cent) ont précisé qu'ils devront rester plus longtemps sur le marché du travail parce que leurs placements rapportent moins et que le coût de la vie augmente.

« Avant de tirer quelque conclusion que ce soit sur les répercussions que la situation des marchés et la direction de l'économie pourraient avoir sur votre retraite, prenez le temps de consulter un conseiller pour savoir si votre retraite sera ou non touchée par ce qui se passe actuellement, indique M. Murchison. Tout plan financier bien structuré devrait comprendre une composante solide pour la retraite. Celle-ci devrait tenir compte d'un éventail d'éléments tels que les préférences en matière de style de vie, les sources de revenus et les divers aspects de la planification fiscale et successorale. Nous vivons dans un monde très complexe - la valeur et l'importance des conseils et de la planification financière ne sont jamais ressorties si clairement qu'en ce moment. »

Division d'IG Gestion de patrimoine, IG Gestion privée de patrimoine fournit des services de planification financière afin de répondre aux besoins complexes des Canadiens à valeur élevée.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 108,3 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 246 milliards de dollars au 31 octobre 2022.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 7 au 14 octobre 2022 auprès de 500 adultes canadiens dont l'actif à investir est de 1 M$ ou plus. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±4,4 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne.

