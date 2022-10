Plus des deux tiers (69 pour cent) des Canadiennes et Canadiens indiquent ne pas se sentir « en bonne santé financière » compte tenu des conditions économiques actuelles.

Près de la moitié (46 pour cent) s'attendent à recevoir des conseils de la part de leur institution financière, mais seulement 29 pour cent répondent que c'est vraiment le cas.

WINNIPEG, MB, le 27 oct. 2022 /CNW/ - En prévision du Mois de la littératie financière, IG Gestion de patrimoine a publié aujourd'hui les résultats d'une étude sur la population canadienne et la planification financière personnelle. Selon cette étude, les Canadiennes et Canadiens éprouvent de l'incertitude relativement à leur situation financière personnelle. Cependant, les personnes qui font affaire avec une conseillère ou un conseiller sont beaucoup plus susceptibles de se sentir confiantes et « en bonne santé financière » à travers la conjoncture.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

Soixante-neuf pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ne se sentaient pas en bonne santé financière en raison des conditions économiques récentes.

Deux personnes sur cinq (44 pour cent) affirment qu'elles s'en tirent financièrement, mais que leur situation pourrait être meilleure.

De même, 44 pour cent ont peur que leur façon de gérer leurs finances ne soit pas la meilleure possible.

Un tiers (31 pour cent) des personnes qui ne font pas affaire avec une conseillère ou un conseiller sont préoccupées par leurs finances. Ce chiffre baisse toutefois à seulement 16 pour cent chez celles qui reçoivent des conseils.

« On peut comprendre que tant de gens d'ici se sentent peu confiants en leurs finances personnelles, compte tenu de tous les signaux économiques actuels, que l'on parle de volatilité des marchés, d'inflation ou de hausses des taux d'intérêt, explique Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière à IG Gestion de patrimoine. Souvent, les gens vont se sentir impuissants et ne sauront pas trop comment composer avec les conditions actuelles des marchés. Ce n'est pas surprenant de constater que ceux qui profitent des conseils d'une personne qualifiée sont moins susceptibles d'être inquiets de leur situation. »

Mme Van Cauwenberghe a signalé que c'était dans des périodes comme celle-ci qu'il était particulièrement important pour les Canadiennes et Canadiens de travailler avec une conseillère ou un conseiller possédant les connaissances et l'expertise nécessaires pour passer en revue tous les aspects de leur monde financier et s'assurer qu'ils disposent d'un plan financier global pour prendre les meilleures décisions et se sentir plus en confiance.

Les conseillers ne se valent pas tous

Mme Van Cauwenberghe a aussi souligné l'importance d'être conscient que, même si de nombreuses institutions financières peuvent compter sur du personnel apte à effectuer des opérations, ces personnes ne sont pas toutes en mesure d'offrir toute l'étendue des services de planification financière requis, y compris la capacité d'offrir des conseils complets.

« Au moment de choisir un conseiller, vérifiez ses titres professionnels pour être certain qu'il possède une expertise en planification financière. Assurez-vous également qu'il prend le temps de connaître votre situation personnelle et de reconnaître vos objectifs personnels avant de commencer à recommander des produits spécifiques. Certains conseillers sont seulement aptes à fournir des conseils de placement et commenceront à vous suggérer des solutions de placement précises avant même de vous avoir posé beaucoup de questions : c'est un indice révélateur qu'ils sont plus intéressés par vous vendre un produit que par créer un plan qui réponde à vos besoins ».

D'ailleurs, l'étude a fait ressortir les données suivantes :

Une personne sur cinq (21 pour cent) s'adresse à un représentant de services bancaires de détail pour obtenir des conseils financiers complets.

Près de la moitié (46 pour cent) des Canadiennes et Canadiens s'attendent à des conseils sur leur santé financière de la part de leur fournisseur de services bancaires, mais seulement 29 pour cent indiquent en recevoir.

« La population canadienne mérite mieux sur le plan des conseils financiers, a exprimé Mme Van Cauwenberghe. Il est important de savoir que les représentants bancaires ne sont pas tous des planificateurs financiers. Même si vous êtes à l'aise de vous adresser à votre institution financière pour obtenir des conseils sur des prêts ou des placements, vous pourriez passer à côté de conseils essentiels sur toutes les autres composantes de ce que devrait constituer un plan financier complet. »

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 15 au 20 septembre 2022 auprès de 1 500 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,4 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés afin d'être représentatifs de la population canadienne.

