Pas moins de 59 % des investisseurs qui ont un conseiller souhaitent une expérience client plus numérisée

Plus de la moitié des investisseurs qui n'ont pas de conseiller sont plus susceptibles de faire appel à un professionnel qui offre des conseils de planification financière de manière claire et convaincante visuellement.

WINNIPEG, MB, le 31 mars 2021 /CNW/ - Selon une étude publiée aujourd'hui par IG Gestion de patrimoine (IG), les Canadiens s'attendent à une expérience client plus moderne et numérique de la part du secteur de la gestion de patrimoine.

Menée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG, l'étude a révélé que parmi les Canadiens qui font appel à un conseiller financier :

Près des deux tiers (62 %) indiquent qu'il y a place à amélioration quant au service qu'ils reçoivent ;

Plus de la moitié (59 %) disent qu'ils aimeraient voir leur conseiller financier adopter des solutions numériques plus modernes, comme des logiciels de planification financière de la prochaine génération ;

87 % signalent qu'à l'avenir, il deviendra de plus en plus important que les conseillers offrent des expériences numériques avant-gardistes à leurs clients.

Par ailleurs, l'étude a également révélé que plus de la moitié des Canadiens qui n'ont pas de conseiller sont plus susceptibles de vouloir travailler avec un professionnel qui est en mesure de présenter leur plan financier d'une façon claire, simple et convaincante visuellement, et d'offrir différents scénarios de finances personnelles rapidement.

« Les Canadiens veulent de la part de leur conseiller le même type d'expérience numérique qu'ils sont habitués d'avoir dans d'autres segments de leur vie, affirme Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. C'est pourquoi, il y a quelques années, nous avons pris la décision par le truchement de notre société mère, la Société financière IGM, de nous engager dans un ambitieux projet de transformation numérique. »

M. Murchison a souligné que les investissements d'IG dans la technologie ont mené à de nouveaux moyens plus pratiques pour les clients de travailler avec leur conseiller d'IG, notamment les vidéoconférences, les signatures électroniques et les opérations sans papier. IG a également mis en place le Bilan du Plan vivant IG, en attente de brevet, qui donne une note à chaque volet de la vie financière d'une personne, lui permettant d'avoir simplement et rapidement un aperçu de sa situation globale et de découvrir les possibilités de renforcer son bien-être financier.

« En passant à l'ère numérique, nos clients bénéficient de plus de transparence et peuvent bâtir et gérer leur patrimoine plus efficacement. Ils n'ont plus à attendre la réception de documents par la poste ni leur traitement manuel. Pour leur part, nos conseillers consacrent moins de temps à la paperasse et peuvent se concentrer encore plus sur l'optimisation du bien-être financier des clients qu'ils servent. »

L'une des pièces maîtresses de la transformation qui s'opère à IG est le choix d'une plateforme de planification financière moderne. En effet, le logiciel de planification financière de Conquest Planning Inc. fait appel à l'intelligence artificielle, à l'analytique avancée et à un modèle collaboratif en temps réel pour faciliter les échanges entre conseillers et clients d'IG dans l'univers complexe de la planification à court et à long terme, ainsi que pour la conception de Plans vivants IG personnalisés.

La plateforme complète l'approche globale de planification financière d'IG et aide l'entreprise à améliorer la pratique des conseillers pour l'amener à un niveau supérieur. Elle offre ainsi aux clients d'IG une expérience encore plus transparente et collaborative, personnalisée en fonction de leurs besoins. Les conseillers d'IG sont en mesure de bâtir différents scénarios et d'en tester la probabilité, ainsi que d'adapter les plans rapidement pour tenir compte des changements qui surviennent dans la vie des clients.

« Les Canadiens veulent faire appel à des conseillers qui sont en mesure de combiner leurs vastes connaissances et expérience de la planification financière avec les meilleurs outils, pour offrir une expérience moderne et harmonieuse. Nous sommes bien placés pour le faire », conclut M. Murchison.

La plateforme de planification financière est en cours de déploiement dans l'ensemble du réseau de conseillers financiers d'IG.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 105 milliards de dollars au 28 février 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 244 milliards de dollars au 28 février 2021.

Au sujet de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 17 au 19 février 2021 auprès de 1 512 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada.

