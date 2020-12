WINNIPEG, MB, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Selon une étude, dont les résultats sont publiés aujourd'hui par IG Gestion de patrimoine (IG), la planification financière a pris de l'importance aux yeux des Canadiens en raison des bouleversements économiques causés par la pandémie mondiale.

Réalisée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG, l'étude révèle que près de la moitié (45 %) des Canadiens qui n'ont pas de plan financier envisagent d'en bâtir un. De plus, 46 % des répondants qui possèdent un plan financier sont en train d'y apporter des changements afin de mieux se préparer à toute éventualité.

Ce regain d'intérêt pour la planification financière s'explique notamment par l'effet négatif de la pandémie de COVID-19 sur la connaissance qu'ont les Canadiens de leur bien-être financier, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :

Seulement 27 % des répondants estiment qu'ils gèrent leur dette efficacement;

25 % des répondants ont établi un budget et le suivent à la lettre;

22 % des répondants estiment avoir la protection d'assurance adéquate pour eux et leur famille;

20 % des répondants pensent être en mesure d'épargner pour financer des dépenses futures; et

moins de la moitié des répondants ont le sentiment d'avoir la bonne approche de placement pour la retraite et d'avoir mis en place des stratégies fiscales adéquates.

Par conséquent, seulement 21 % des Canadiens interrogés estiment avoir une bonne connaissance de leur bien-être financier global.

« Après tous les bouleversements de cette année, il n'est pas surprenant que les Canadiens réévaluent leurs finances, estime Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Cela dit, il est encourageant de voir qu'ils sont nombreux à prendre l'initiative et à reconnaître le rôle important qu'un plan financier peut jouer quand il s'agit de préparer son avenir et de réaliser des objectifs à court et à long terme. »

Planification financière : tout commence par l'évaluation de votre bien-être financier global

M. Murchison fait remarquer que, pour se remettre sur les rails, un bon premier pas consiste à évaluer son bien-être financier global. « L'analyse de la stratégie de placement, des rentrées et sorties de fonds et des dépenses courantes est certes importante, mais il faut aussi tenir compte des assurances, de la planification successorale, des fonds d'urgence, de l'épargne-retraite et des dépenses importantes, entre autres. »

Souvent, des ressources comme l'Aperçu du Plan vivant IGMC (l'Aperçu) peuvent être utiles durant les périodes comme celle que nous vivons. Lancé en octobre 2019, l'Aperçu est une ressource en ligne qui permet aux Canadiens de se faire une idée de leur bien-être financier en moins de 15 minutes. Cet outil s'adresse aux Canadiens qui n'ont pas encore de plan financier complet ou qui trouvent que leur plan existant ne prend pas en compte tous les aspects de leur vie financière. L'utilisateur répond à une série de questions et l'outil fournit un résultat en fonction des réponses données.

Afin de bâtir un plan financier complet, M. Murchison recommande de faire appel à un professionnel. « Pour prendre des décisions financières éclairées, il faut se faire aider. L'expérience et la formation d'un professionnel des services financiers peuvent être inestimables, que ce soit pour élaborer la bonne stratégie fiscale, pour épargner suffisamment afin de concrétiser ses objectifs ou pour mieux se préparer à toute éventualité, ajoute M. Murchison.

« Personne n'aurait pu prédire les événements de cette année, mais il est possible de se préparer financièrement à l'inattendu grâce à une planification intégrée. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 101 milliards de dollars au 30 novembre 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 205 milliards de dollars au 30 novembre 2020.

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 22 au 25 octobre 2020 auprès de 1 508 Canadiens adultes. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin d'être représentatifs de la population canadienne. S'il y a lieu, les résultats sont comparés à ceux d'une étude menée les 2 et 3 octobre 2019 auprès de 1 531 Canadiens.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Communication avec les médias: Nini Krishnappa, Financière IGM, 647-828-2553, [email protected]