Près des trois quarts (72 pour cent) de 35 ans ou plus ont commencé à épargner en vue de leur retraite.

Toutefois, près de la moitié (42 pour cent) n'ont aucun plan de retraite.

Moins de la moitié (45 pour cent) peuvent affirmer avec confiance combien d'argent il leur faudra à la retraite.

WINNIPEG, MB, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Selon l'étude annuelle sur la retraite d'IG Gestion de patrimoine (IG), près des trois quarts (72 pour cent) des Canadiennes et Canadiens âgés de 35 ans ou plus ont commencé à épargner en vue de leur retraite. Cependant, beaucoup semblent le faire sans véritable plan de retraite en place.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

près de la moitié des personnes interrogées (42 pour cent) épargnent sans avoir élaboré de plan de retraite précis;

moins de la moitié (45 pour cent) peuvent affirmer avec confiance combien d'argent il leur faudra à la retraite;

le quart seulement (26 pour cent) prennent en considération l'inflation et l'évolution de la conjoncture économique dans leur plan d'épargne-retraite.

« Bien qu'il soit encourageant de constater que la population canadienne fait de l'épargne-retraite une priorité, il est un peu inquiétant de constater que rares sont les personnes qui ont une feuille de route adéquate et qui savent de combien d'argent elles auront besoin », a déclaré Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière à IG Gestion de patrimoine.

Mme Van Cauwenberghe a fait remarquer qu'un plan de retraite devrait faire partie intégrante de tout plan financier global, en plus d'inclure des considérations essentielles, comme le mode de vie souhaité à la retraite, les objectifs de revenus, les sources de revenus, les dépenses et un programme d'épargne qui prévoit la gestion des actifs et des risques.

« La planification de la retraite est un exercice complexe. Or quand on choisit de se lancer dans cet exercice en solo, on se prive d'un véritable plan qui tient compte de toutes les sources de revenus à la retraite, d'une méthode de gestion des dettes, de l'héritage et des avantages fiscaux, a-t-elle déclaré. Étant donné les préoccupations financières croissantes suscitées par l'inflation et la volatilité de l'économie, les Canadiennes et Canadiens ont plus que jamais besoin d'un plan personnalisé pour assurer leur sécurité financière à la retraite. »

L'étude a également révélé que, parmi les personnes qui font affaire avec une conseillère ou un conseiller financier (36 pour cent), moins de la moitié déclarent obtenir du soutien en planification de retraite.

« Notre secteur a la possibilité - et la responsabilité - d'aller au-delà de la simple gestion de portefeuille et de se concentrer sur la planification financière intégrée, a ajouté Mme Van Cauwenberghe. Il est certes important, pour atteindre le bien-être financier, d'épargner et d'investir en vue de la retraite ou de tout autre événement important dans sa vie, mais il ne s'agit là que d'une partie de la solution. Il faut également prendre en considération d'autres éléments clés et les intégrer dans un plan d'action global qui tient compte de toutes les dimensions de vos finances. »

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 9 au 17 janvier 2024 auprès de 1 305 Canadiennes et Canadiens âgés de 35 ans ou plus. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins 2,7 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 121,9 milliards de dollars au 31 janvier 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 241 milliards de dollars au 31 janvier 2024.

