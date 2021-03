ETS Strategic Capital annonce de nouvelles ententes et élargit son portefeuille

ETS Strategic Capital réalise des transactions avec deux entreprises technologiques innovantes dans le cadre d'une expansion et d'une croissance de son portefeuille d'investissement et d'acquisition

PRINCETON, N.J., 11 mars 2021 /CNW/ - ETS Strategic Capital, une unité au sein d'ETS qui se consacre à la croissance de ses activités éducatives et à l'avancement de l'incidence de la mission stratégique de l'organisation par des investissements en actions, des partenariats de croissance et des fusions et acquisitions, a annoncé aujourd'hui de nouvelles ententes avec deux entreprises qui permettront au groupe d'élargir son portefeuille.

Les nouvelles entreprises qui rejoignent le portefeuille d'ETS Strategic Capital comprennent les suivantes :

MPOWER ® Financing : Un prêteur en technologie financière basé à Washington, D.C. et à Bangalore , en Inde, se concentrant sur l'amélioration de l'accès pour les communautés étudiantes internationales et DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) qui sont actuellement mal servies par les banques traditionnelles. ETS Strategic Capital a fait un investissement minoritaire dans le dernier tour de financement de MPOWER Financing et prévoit tirer parti de ses relations largement internationales avec les emprunteurs étudiants des régions Asie-Pacifique, principalement l'Inde et la Chine. Ce lien visera à accroître les synergies entre les étudiants emprunteurs à l'échelle mondiale et les programmes GRE® et TOEFL® d'ETS. https://www.mpowerfinancing.com

« MPOWER est ravie de travailler avec ETS et d'explorer des façons de soutenir les millions d'élèves qui passent des tests avec elle partout dans le monde chaque année. En démocratisant l'accès au financement, nous espérons qu'un nombre encore plus grand d'étudiants qualifiés du monde entier s'aventureront à étudier en Amérique du Nord », a déclaré Manu Smadja, PDG et cofondateur de MPOWER Financing. « Comme nous sommes des entreprises axées sur l'incidence et dotées d'une vision mondiale, nos équipes ont su tisser des liens instantanément et sont enthousiastes à l'idée d'aider les étudiants à atteindre les meilleurs résultats scolaires possible. »

Vericant : Vericant comprend des équipes de professionnels de l'admission aux États-Unis, en Chine et ailleurs qui s'efforcent de transformer le visage des admissions et de l'évaluation au niveau international. Vericant vise à aider les agents d'admission à mieux évaluer leurs candidats au moyen d'entrevues vidéo individuelles, de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées à l'aide de renseignements complets. ETS Strategic Capital a acquis Vericant au moyen d'une opération de fusion et d'acquisition transfrontalière, et Vericant opérera désormais comme une nouvelle filiale d'ETS. Les services de Vericant ne sont pas nouveaux pour ETS - ils étaient auparavant utilisés pour une collaboration stratégique dans le cadre de la solution TOEFL ITP® Plus for China d'ETS, solution qui a été développée pour soutenir les étudiants chinois pendant la suspension des tests en personne TOEFL iBT® en raison de la COVID-19. https://www.vericant.com/

« Notre vision d'ensemble est de mener une entrevue vidéo pour chaque demande présentée aux établissements », a déclaré Guy Sivan, PDG de Vericant. « Nous avons passé des années à développer et à fournir les outils, les systèmes et l'expertise de notre solution d'entretiens en tant que service aux établissements et aux étudiants du monde entier et je ne vois pas de meilleure façon de continuer à étendre notre portée qu'en rejoignant ETS. »

MPOWER Financing et Vericant se joignent au portefeuille déjà solide d'ETS Strategic Capital, qui apporte des technologies novatrices, de nouveaux modèles d'affaires, une couverture géographique améliorée ainsi que des capacités technologiques complémentaires aux secteurs d'activité actuels d'ETS. Les ententes annoncées précédemment comprennent celles avec ApplyBoard, Capti, EdAgree, Pipplet et Gradschoolmatch.

« Nos investissements et acquisitions les plus récents sont le reflet de notre mandat qui consiste à tirer parti des innovations commerciales inorganiques externes dans le domaine de la technologie à forte croissance pour étendre les capacités et s'aligner sur la mission d'ETS », a déclaré Ralph Taylor-Smith, le directeur général d'ETS Strategic Capital. « Grâce à des investissements en actions, à des partenariats de croissance et à des fusions et acquisitions, nous continuons d'explorer des occasions d'affaires nouvelles et émergentes à l'échelle mondiale pour qu'ETS puisse servir les apprenants partout dans le monde. »

